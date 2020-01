Phim của Hương Giang cạnh tranh loạt tác phẩm ngoại

"Sắc đẹp dối trá" do Hương Giang đóng chính dự kiến là phim nội duy nhất bên cạnh loạt phim kinh dị, hành động ngoại trong tháng 2.

Sắc đẹp dối trá

Ngày khởi chiếu: 21/2

Thể loại: Hài - Hành động

Trailer Sắc đẹp dối trá

Dương (Hương Giang đóng) là chàng cascadeur khát khao trở thành phụ nữ. Một ngày nọ, anh tình cờ chứng kiến vụ giết người và buộc phải thay đổi nhân dạng để lẩn trốn. Sau cuộc phẫu thuật chuyển giới, cha của Dương đột ngột lâm bệnh nặng, khiến cô phải bất đắc dĩ tham gia vào cuộc thi hoa hậu để lo viện phí. Đây là lần đầu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang có vai chính trong phim điện ảnh. Ngoài diễn tâm lý, cô đóng nhiều pha hành động.

Birds of Prey (Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn)

Ngày khởi chiếu: 7/2

Thể loại: Hành động - Hình sự

Trailer Birds of Prey

Sau Suicide Squad (2016), nữ quái nhân Harley Quinn (Margot Robbie) trở thành nhân vật chính trong Birds of Grey. Trong phim, cô cùng nhóm siêu tội phạm nữ bảo vệ một cô gái trẻ khỏi tên trùm Black Mask (Ewan McGregor đóng). Đây là tác phẩm thứ tám trong Vũ trụ Điện ảnh DC - đối trọng chính của Marvel trong dòng phim siêu anh hùng.

Little Women (Những người phụ nữ nhỏ bé)

Ngày khởi chiếu: 7/2

Thể loại: Tâm lý - Tình cảm

Little Women (Những người phụ nữ nhỏ bé)

Little Women được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Louisa May Alcott năm 1868, kể về những phụ nữ trong xã hội Mỹ sau nội chiến. Phim được đánh giá cao về chất lượng ở mùa Oscar, quy tụ nhiều diễn viên đình đám như Meryl Streep, Saoirse Ronan, Laura Dern, Emma Watson và Timothée Chalamet (nổi tiếng với Call Me by Your Name).

The Room (Căn phòng cám dỗ)

Ngày khởi chiếu: 7/2

Thể loại: Kinh dị

Trailer The Room (Căn phòng cám dỗ)

Khi dọn đến ngôi nhà mới, bộ đôi Matt (Kevin Janssens) và Kate (Olga Kurylenko) phát hiện căn phòng bí ẩn có thể biến ước mơ của họ thành sự thật, từ tiền bạc, bức tranh của Van Gogh đến loạt quần áo xa hoa. Tuy nhiên, chuyện rắc rối xảy ra khi họ muốn có một đứa con.

Fantasy Island (Đảo kinh hoàng)

Ngày khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Kinh dị

Trailer Đảo kinh hoàng - Fantasy Island

Tác phẩm lấy bối cảnh hòn đảo xa hoa của ngài Roarke (Michael Peña đóng) - nơi những ước mơ thầm kín của các du khách thành sự thật. Tuy nhiên, một số khát khao dẫn đến những chuyện kinh dị, trong khi nhóm khách dần ra dường như họ đang rơi vào một âm mưu bí hiểm.

Happy Old Year (Tháng năm hạnh phúc ta từng có)

Ngày khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Tâm lý - Tình cảm

Happy Old Year (Tháng năm hạnh phúc ta từng có)

Trong phim Thái, nữ thiết kế Jean (Chutimon Chuengcharoensukying) muốn cải tạo nhà, dự định vứt hết những món đồ thừa thãi. Nhưng khi dọn dẹp, cô phát hiện nhiều món đồ chất chứa hoài niệm cùng bạn trai cũ. Diễn viên Chutimon Chuengcharoensukying được nhiều khán giả Việt biết đến khi đóng chính phim Bad Genius.

Hitman: Agent Jun (Sát thủ vô cùng cực)

Ngày khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Hành động - Hài

Hitman: Agent Jun (Sát thủ vô cùng cực)

Joon (Kwon Sang-woo) từng là sát thủ huyền thoại của đội chống khủng bố ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ước mơ của anh là viết và vẽ truyện tranh. Để theo đuổi việc này, Joon giả chết trong một nhiệm vụ, lấy vợ và thành họa sĩ. Khi sáng tác một truyện tranh lúc say, anh vô tình tiết lộ thân phận thật, dẫn đến nhiều chuyện bi hài.

Howling Village (Ngôi làng tử khí)

Ngày khởi chiếu: 14/2

Thể loại: Kinh dị

Howling Village (Ngôi làng tử khí)

Bối cảnh phim ở ngôi làng Nhật Bản có tên Inunaki, chỉ có độc một cánh cổng ngăn cách với khu vực lân cận. Trên cổng treo nhiều tấm biển khác nhau, mỗi cái đều có nội dung riêng nhưng kỳ lạ nhất là biển báo "Hiến pháp và Luật pháp Nhật Bản không được áp dụng tại đây". Bác sĩ Kanae Morita (Ayaka Miyoshi) dấn bước đến làng và phát hiện nhiếu sự việc chấn động.

* Các phim còn lại trong tháng 2

Ân Nguyễn