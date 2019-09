Phim của Cổ Thiên Lạc tranh giải Oscar

"White Storm 2" - có Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc - được Hong Kong chọn dự thi hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" ở Oscar 2020.

Trong White Storm 2, Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc hóa thân huynh đệ thế giới ngầm. Dư Thuận Thiên (Lưu Đức Hoa) thành doanh nhân và cố rũ bỏ quá khứ đen tối. Còn Địa Tạng (Cổ Thiên Lạc) ôm hận bị đuổi khỏi tổ chức, trở thành trùm ma túy số một Hong Kong. Do nỗi đau cá nhân, Dư quyết xóa sổ nạn buôn ma túy ở Hong Kong, đối đầu Địa Tạng.

The White Storm 2 - Drug Lords (Bão trắng 2: Trùm á phiện) Trailer phim. Hiệp hội Sản xuất Phim Hong Kong công bố tin phim tham gia Oscar 2020, ngày 23/9, theo Hollywood Reporter.

White Storm 2 ăn khách nhất Hong Kong hè qua với ba triệu USD. Trên toàn Trung Quốc, phim hình sự pha hành động cũng thắng lớn với 182 triệu USD. Tác phẩm từng công chiếu ở Việt Nam hồi tháng 8 với tên Bão trắng 2: Trùm á phiện.

Ở hạng mục Oscar "Phim quốc tế xuất sắc" (trước đây gọi là "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc"), mỗi nước chọn một tác phẩm tranh tài. Theo quy định, Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong gửi phim độc lập với nhau.

Lưu Đức Hoa (trái) và Cổ Thiên Lạc trong phim. Ảnh: Gala Film Distribution.

Hong Kong từng cử 35 phim đến Oscar, hai lần được đề cử với Đèn lồng đỏ treo cao (Raise the Red Lantern, 1991) và Bá vương biệt cơ (Farewell My Concubine, 1993). Đèn lồng đỏ treo cao là trường hợp đặc biệt khi ghi hình ở Trung Quốc nhưng được Hong Kong gửi đi Oscar (được chấp nhận do một trong hai công ty sản xuất thuộc Hong Kong).

Đường đua "Phim quốc tế xuất sắc" ở Oscar 2020 nóng dần khi nhiều nước gửi phim hai tháng qua. Một số ứng viên mạnh là Parasite (Hàn Quốc, giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes), Pain & Glory (Tây Ban Nha, giải nam chính ở Cannes), Les Misérables (Pháp, giải của ban giám khảo ở Cannes), The Painted Bird (Czech, phim được khen ở LHP Venice) và System Crasher (Đức, giải Alfred Bauer ở LHP Berlin).

Lễ trao giải Oscar lần 92 diễn ra vào ngày 9/2 ở Los Angeles (California, Mỹ).

Ân Nguyễn