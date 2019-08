Phim có Lana Condor đóng chính khởi động phần ba

Ngày 15/8, Netflix thông báo khởi động phần ba phim ăn khách "To All the Boys I've Loved Before" với Lana Condor - sao nữ gốc Việt - đóng chính.

Trên Instagram, Lana Condor cùng bạn diễn nam Noah Centineo và Jordan Fisher đăng thông điệp: "Các bạn đã ủng hộ, yêu thương và kiên nhẫn với chúng tôi. Phần ba - To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean - đang trong quá trình sản xuất".

Lana Condor trong "To All the Boys I've Loved Before". Ảnh: Netflix.

Phần đầu - To All the Boys I've Loved Before - do Susan Johnson đạo diễn. Trong phim, nữ sinh Lara (Lana Condor, tức Trần Đồng Lan, đóng) viết nhiều thư tình cho các chàng trai nhưng giữ kín. Một ngày nọ, các bức thư bị gửi đi khiến cô điêu đứng. Tác phẩm nhận 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với nhiều lời khen cho diễn xuất của Lana Condor.

Theo Variety, tháng 8/2018, Netflix công bố To All the Boys I've Loved Before là một trong các phim được xem nhiều nhất và đóng góp lớn cho thành công của đơn vị. Netflix cho biết nhiều khán giả thưởng thức lại phim, khiến số lượt xem tổng cộng cao.

Trailer To All the Boys I’ve Loved Before Trailer "To All the Boys I've Loved Before".

Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jenny Han. Sau thành công của phim, cuốn thứ hai - P.S. I Still Love You - được chuyển thể và dự kiến chiếu trực tuyến trên Netflix vào ngày 12/2/2020. Khi phần này chưa ra mắt, Netflix đã khởi động phần ba. Lúc này, Lara đang ở năm cuối trung học và đứng trước các lựa chọn ở ngưỡng cửa đại học.

Lana Condor sinh năm 1997 ở Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi, học múa và diễn xuất tại các trường nổi tiếng. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse (2016).

Sao nữ vụt sáng thành sao nhờ To All the Boys I've Loved Before. Trang Instagram của cô có hơn năm triệu người theo dõi hai tháng sau khi phim chiếu. Đến nay, trang thu hút 7,2 triệu người theo dõi, nhiều bài đăng có hơn một triệu lượt thích. Năm nay, Lana xuất hiện trong phim điện ảnh Alita: Battle Angel, Summer Night, phim truyền hình Deadly Class.

Ân Nguyễn