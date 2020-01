Phim chiến tranh '1917' ăn khách

Sau giải Quả Cầu Vàng, phim chiến tranh "1917" dẫn đầu phòng vé Mỹ tuần qua, vượt bom tấn "Star Wars" và "Jumanji" phần mới.

Tác phẩm của đạo diễn Sam Mendes thu 36,5 triệu USD từ hơn 3.000 rạp ở Mỹ. Một trong những nguyên nhân khiến 1917 được chú ý là giải "Phim chính kịch xuất sắc" ở Quả Cầu Vàng 2020. Tác phẩm theo chân những người lính trong Thế chiến Thứ Nhất, được đánh giá cao nhờ cách dàn dựng khắc họa sự dữ dội của chiến tranh. 1917 cũng được dự đoán có đề cử Oscar ở các hạng mục quan trọng như phim xuất sắc, đạo diễn, quay phim.

Phim 1917 tái hiện nỗi kinh hoàng Thế chiến thứ nhất Trailer "1917".

Hai "cựu binh" Star Wars: The Rise of Skywalker và Jumanj: The Next Level (ra mắt từ tháng 12/2019) lần lượt đứng kế với 15 và 14 triệu USD. Trên toàn cầu, The Rise of Skywalker hiện thu 989 triệu USD. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ được đánh giá ở mức trung bình - khá với 53% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim cũng khó vượt doanh thu phần trước - The Last Jedi (hơn 1,3 tỷ USD, năm 2017).

Còn Jumanji: The Next Level tiếp tục chứng tỏ sức hút của nam chính The Rock với 671 triệu USD toàn cầu. Tác phẩm ăn khách nhờ nội dung hài hước về nhóm người bị hút vào trò chơi thực tế ảo. Nhưng doanh thu phim cũng kém phần trước - Jumanji: Welcome to the Jungle (962 triệu USD, năm 2017).

Ở Việt Nam, phim kinh dị Underwater (Kẻ săn mồi đáy biển) dẫn đầu cuối tuần qua với gần chín tỷ đồng (theo trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam). Tác phẩm có Kristen Stewart đóng chính chấm dứt 22 ngày đứng đầu phòng vé liên tiếp của phim nội Mắt biếc. Phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh thu gần bốn tỷ đồng cuối tuần qua, tổng doanh thu khoảng 160 tỷ đồng.

* Xem thêm: '1917' thắng Quả Cầu Vàng

Ân Nguyễn