Phim cậu bé tò mò chuyện giới tính thắng giải '48h'

Phim ngắn "Bi, không sợ nữa" của nhóm FGS thắng giải cao nhất trong cuộc thi "Làm phim 48h Việt Nam".

Tác phẩm được vinh danh ở lễ trao giải tối 26/10, ở TP HCM. Phim sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở LHP 48 giờ quốc tế tại Rotterdam (Hà Lan) vào tháng 3/2020, đồng thời có cơ hội dự LHP Cannes (Pháp).

Nhóm thắng giải cao nhất. Ảnh: 48h.

Bi, không sợ nữa có tên gợi nhớ phim điện ảnh Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di. Câu chuyện xoay quanh một bé trai tò mò với phim "người lớn". Lối xử lý bất ngờ tạo bước ngoặt hài hước, giúp phim được khán giả tán thưởng lúc trình chiếu trong đêm trao giải. Tác phẩm còn nhận giải kịch bản, hậu kỳ.

Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won lần lượt trao giải nam và nữ chính. Ảnh: 48h.

Đứng thứ hai là phim Freeze của nhóm Coda, kể về hoàn cảnh bất ngờ của một gã giang hồ. Diễn viên Wean Lê của tác phẩm cũng nhận giải nam chính. Tiếp theo là Đồng vị của nhóm Viseur, nêu vấn đề của một gia đình chỉ quanh tình huống bàn ăn. Còn hạng mục nữ chính thuộc về Yuki Trần của phim Can't Stop Loving You. Các phim One (nhóm 30 Pictures of Moonlight), Thương người đã cũ (After3Years) và Taken (Avalon) cùng đoạt ba giải.

Dự án "Làm phim 48h" được thành lập năm 2001 tại Mỹ và được nhà sản xuất Ross Stewart mang đến Việt Nam năm 2010. Trong cuộc thi, các thí sinh có 48 giờ sau khi nhận đề để hoàn tất phim ngắn. Năm nay, đề yêu cầu phim có nhân vật người sưu tầm tên Nguyễn Anh, đạo cụ con heo và câu thoại: "Tôi không muốn nghe những lời bào chữa của bạn" (có thể đổi cách xưng hô).

Jordan Vogt-Roberts (đạo diễn Kong: Skull Island) không quay lại chấm thi năm nay. Ban giám khảo gồm đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Nhất Trung, Ken Ochiai, Trương Chí Bình và nhà sản xuất Jenni Trang Lê. Anh Nhật Linh nhận định các ê-kíp thắng giải cao năm nay đã đủ sức bước vào cuộc chơi lớn hơn - làm phim dài đầu tay. 10 năm qua, cuộc thi là bệ phóng cho một số nhà làm phim thử sức trước khi làm tác phẩm điện ảnh, như Trần Dũng Thanh Huy (Ròm), Trần Hữu Tấn (Bắc Kim Thang) hay Chung Chí Công (Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi).

Ân Nguyễn