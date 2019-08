Phim 18+ về 'cuộc săn người' bị hủy chiếu sau vụ xả súng ở Mỹ

Hãng sản xuất "The Hunt" - phim về nhóm người bị săn đuổi để giải trí - hủy chiếu tác phẩm sau nhiều vụ xả súng ở Mỹ.

Theo Variety, hôm 10/8, người phát ngôn của Universal Pictures - hãng phim thực hiện tác phẩm - cho biết họ quyết định hủy lịch chiếu sau thời gian ngừng quảng bá tác phẩm. Hãng đánh giá yếu tố bạo lực của The Hunt không phù hợp tình hình nhạy cảm ở Mỹ - khi ít nhất 34 người thiệt mạng trong các vụ xả súng tuần qua ở El Paso (bang Texas), Dayton (Ohio) và Gilroy (California). Một mẩu quảng cáo tác phẩm - lên sóng kênh ESPN cuối tuần qua - đã được gỡ bỏ.

Diễn viên Betty Gilpin (phải) trong "The Hunt". Ảnh: Universal.

"Chúng tôi hiểu đây không phải thời gian thích hợp để ra mắt phim. Chúng tôi luôn sát cánh cùng các nhà làm phim và tiếp tục hợp tác sản xuất cùng những đầu óc sáng tạo, thông minh, cũng như ủng hộ dòng phim kinh dị - châm biếm hiện thực xã hội", đại diện hãng phát biểu.

Đoàn làm phim cũng tán đồng với quyết định của nhà sản xuất. Họ cho biết đây là "một quyết định khó khăn" nhưng đành chấp nhận sẽ phải chờ thêm một thời gian để phim ra rạp. Hãng chưa ấn định ngày công chiếu mới.

The Hunt do Craig Zobel đạo diễn, quy tụ các diễn viên Ike Barinholtz, Betty Gilpin, Emma Roberts và Hilary Swank. Phim mang nhãn R (18+), xoay quanh 12 người lạ tỉnh dậy trong một khu rừng, phát hiện đang bị những kẻ giàu có săn đuổi để giải trí. Chiến lược quảng bá tác phẩm nhấn vào yếu tố hành động, bạo lực, với trailer có cảnh một số người không mang vũ khí bị sát hại.

Trailer 'The Hunt' Trailer 'The Hunt'. Video: Universal.

Nhiều phim từng bị dời lịch quảng bá, phát hành do ảnh hưởng từ bi kịch đời thật. Sau vụ tấn công ngày 11/9/2001 ở Mỹ, hãng Warner Bros. hủy bỏ một trailer phim Collateral Damage có cảnh đánh bom. Phim Death Wish - kể về người đàn ông (Bruce Willis đóng) dùng bạo lực tự thực thi công lý - phải dời lịch chiếu vài tháng do vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ), tháng 10/2017. Cũng do sự việc này, hai phim Blade Runner 2049 và Marshall hủy buổi ra mắt.

Tam Kỳ