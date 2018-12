Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái thắng lớn ở Critics' Choice Awards

Danh sách giải thưởng Critics' Choice Awards

(Tác phẩm và người thắng giải được gạch chân) Phim xuất sắc The Big Sick Call Me by Your Name Darkest Hour Dunkirk The Florida Project Get Out Lady Bird The Post The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Nam diễn viên chính xuất sắc Timothée Chalamet – Call Me by Your Name James Franco – The Disaster Artist Jake Gyllenhaal – Stronger Tom Hanks – The Post Daniel Kaluuya – Get Out Daniel Day-Lewis – Phantom Thread Gary Oldman – Darkest Hour Nữ diễn viên chính xuất sắc Jessica Chastain – Molly’s Game Sally Hawkins – The Shape of Water Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Margot Robbie – I, Tonya Saoirse Ronan – Lady Bird Meryl Streep – The Post Nam diễn viên phụ xuất sắc Willem Dafoe – The Florida Project Armie Hammer – Call Me By Your Name Richard Jenkins – The Shape of Water Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Patrick Stewart – Logan Michael Stuhlbarg – Call Me by Your Name Nữ diễn viên phụ xuất sắc Mary J. Blige – Mudbound Hong Chau – Downsizing Tiffany Haddish – Girls Trip Holly Hunter – The Big Sick Allison Janney – I, Tonya Laurie Metcalf – Lady Bird Octavia Spencer – The Shape of Water Tập thể diễn viên xuất sắc Dunkirk Lady Bird Mudbound The Post Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Nam diễn viên xuất sắc trong phim hài Steve Carell - Battle of the Sexes James Franco - The Disaster Artist Chris Hemsworth - Thor: Ragnarok Kumail Nanjiani - The Big Sick Adam Sandler - The Meyerowitz Stories (New and Selected) Nữ diễn viên xuất sắc trong phim hài Tiffany Haddish - Girls Trip Zoe Kazan - The Big Sick Margot Robbie - I, Tonya Saoirse Ronan - Lady Bird Emma Stone - Battle of the Sexes Đạo diễn xuất sắc Guillermo del Toro – The Shape of Water Greta Gerwig – Lady Bird Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Christopher Nolan – Dunkirk Luca Guadagnino – Call Me By Your Name Jordan Peele – Get Out Steven Spielberg – The Post Kịch bản gốc xuất sắc Jordan Peele – Get Out Guillermo del Toro, Vanessa Taylor – The Shape of Water Greta Gerwig – Lady Bird Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani – The Big Sick Liz Hannah, Josh Singer – The Post Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Kịch bản chuyển thể xuất sắc James Ivory – Call Me by Your Name Scott Neustadter, Michael H. Weber – The Disaster Artist Dee Rees and Virgil Williams – Mudbound Aaron Sorkin – Molly's Game Jack Thorne, Steve Conrad, Stephen Chbosky – Wonder Quay phim xuất sắc Roger Deakins – Blade Runner 2049 Dan Laustsen – The Shape of Water achel Morrison – Mudbound Sayombhu Mukdeeprom – Call Me by Your Name Hoyte van Hoytema – Dunkirk Thiết kế sản xuất xuất sắc The Shape of Water Murder on the Orient Express Dunkirk Blade Runner 2049 Beauty and the Beast Phantom Thread Phim hoạt hình xuất sắc The Breadwinner Coco Despicable Me 3 The LEGO Batman Movie Loving Vincent Dựng phim xuất sắc Baby Driver Dunkirk The Post Blade Runner 2049 The Shape of Water Thiết kế phục trang xuất sắc Phantom Thread Blade Runner 2049 Beauty and the Beast Wonder Woman The Shape of Water Hóa trang và làm tóc xuất sắc Darkest Hour Beauty and the Beast I, Tonya The Shape of Water Wonder Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc War for the Planet of the Apes Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Thor: Ragnarok Wonder Woman Nhạc nền xuất sắc The Shape of Water Phantom Thread Darkest Hour Blade Runner 2049 The Post Dunkirk Ca khúc nhạc phim xuất sắc "Remember Me" – Coco "Evermore" – Beauty and the Beast "Mystery of Love" – Call Me by Your Name "Stand Up For Something" – Marshall "This Is Me" – The Greatest Showman Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc In the Fade (Đức) BPM (Beats per Minute) (Pháp) A Fantastic Woman (Chile) First They Killed My Father (Campuchia) The Square (Thụy Điển) Thelma (Na Uy) Phim hành động xuất sắc Wonder Woman Baby Driver Logan Thor: Ragnarok War for the Planet of the Apes Phim khoa học viễn tưởng/kinh dị xuất sắc Get Out Blade Runner 2049 It The Shape of Water Phim hài xuất sắc The Big Sick The Disaster Artist Girls Trip I, Tonya Lady Bird Diễn viên trẻ xuất sắc Brooklynn Prince – The Florida Project Mckenna Grace – Gifted Dafne Keen – Logan Millicent Simmonds – Wonderstruck Jacob Tremblay – Wonder Các giải thưởng ở mảng truyền hình: Series chính kịch xuất sắc: The Handmaid’s Tale (Hulu) Series hài kịch xuất sắc: The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) Series ngắn tập xuất sắc: Big Little Lies (HBO) Phim truyện truyền hình xuất sắc: The Wizard of Lies (HBO) Series hoạt hình xuất sắc: Rick and Morty (Adult Swim) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch: Ted Danson (The Good Place) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Walton Goggins (Principals) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Mayim Bialik (The Big Bang Theory) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch: Sterling K. Brown (This Is Us) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch: Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch: David Harbour (Stranger Things) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch: Ann Dowd (The Handmaid's Tale) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Mayim Bialik (The Big Bang Theory) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Ewan McGregor (Fargo) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Nicole Kidman (Big Little Lies) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Alexander Skarsgård (Big Little Lies) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Laura Dern (Big Little Lies) Chương trình thực tế không có cấu trúc xuất sắc: Born This Way (A&E) Chương trình thực tế có cấu trúc xuất sắc: Shark Tank (ABC) Chương trình talk show xuất sắc: Jimmy Kimmel Live! (ABC) Người dẫn chương trình thực tế xuất sắc: RuPaul (RuPaul's Drag Race) Series truyền hình thực tế/cuộc thi xuất sắc: The Voice (NBC)