Phần cuối của loạt phim 'Giải mã mê cung' ra rạp Việt

The Death Cure (Lối thoát tử thần) sẽ là tập phim khép lại toàn bộ loạt Maze Runner (Giải mã mê cung). Maze Runner: The Death Cure (Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần) sẽ tiếp nối diễn biến của phần phim thứ hai Maze Runner: The Scorch Trials (2015).

Thomas cùng những người bạn bị buộc phải quay lại những bức tường mà họ đã cố gắng thoát ra. Nhóm bạn quyết định đột nhập vào The Last City, đại bản doanh của WCKD để cứu những tù binh, trong đó có cả Minho (Ki Hong Lee thủ vai). Nơi này đến nay vẫn là bí ẩn to lớn khi tất cả Trảng viên đều bị xóa trí nhớ và sự nguy hiểm này khiến nhóm bạn phải gánh chịu không ít mất mát.

Nhóm bạn của Thomas lại bị đẩy vào khó khăn, lần này, họ phải đột nhập vào căn cứ của WCKD là The Last City.

Đến thành phố, cả nhóm nhận ra WCKD đã xây dựng tường thành để cách ly những cá thể bị nhiễm virus Flare. Trong lúc đang lảng vảng ở khu vực ngoài rìa, nhóm của Thomas đã có dịp tái ngộ một người bạn cũ. Chính Lawrence (Walton Goggins thủ vai) đã giúp Thomas lẻn vào thành phố từ đó thực hiện kế hoạch cứu thoát Minho.

Tuy nhiên, một phần kế hoạch này đòi hỏi sự giúp đỡ từ một người bạn từng phản bội cả nhóm ở phần hai - Teresa (Kaya Scodelario thủ vai). Cô đang hợp tác cùng Ava Page và Janson để tìm ra liều thuốc giải cho virus Flare. Thomas và nhóm bạn của mình đã vượt qua không ít trở ngại để có thể giải cứu Minho đồng thời thoát khỏi WCKD một lần và mãi mãi.

Nhóm của Thomas phải vượt qua nhiều khó khăn.

The Death Cure không phải là bộ phim đầu tiên làm về việc con người sẽ khổ sở ra sao trong bối cảnh tương lai có thảm họa đại dịch. Đây cũng không phải là bộ phim xuất sắc làm về đề tài này đối với giới yêu phim. Nhưng Maze Runner: The Death Cure vẫn gây ấn tượng do xây dựng được một kịch bản ổn. Sự hấp dẫn của phim có được từ chi tiết Thomas vốn cũng là một thành viên của tổ chức WCKD nhưng hiện tại lại đứng về phía các Trảng viên.

Điểm cộng tiếp theo của phần phim là ở những cảnh hành động cháy nổ dồn dập. Những cảnh rượt đuổi của nhóm Thomas và Hỏa thi xuất hiện ngay từ những khung cảnh đầu tiên. Phần âm thanh của phim khi sống động, lúc bi tráng, da diết.

Maze Runner: The Death Cure có những cảnh hành động dồn dập và quyết liệt.

Phim còn quy tụ dàn sao trẻ trung và xinh đẹp. Nam tài tử Dylan O’Brien khiến khán giả xem phim nhận thấy sự bất ổn trong từng ánh mắt và hành động. Thomas Brodie-Sangster hay Ki Hong Lee cũng có những màn trình diễn tròn vai trong cảnh hành động và tâm lý. Nữ diễn viên Kaya Scodelario với vai Teresa khiến người xem phần nào cảm thông với cô so với những phần trước.

Maze Runner: The Death Cure không đơn thuần là một phim viễn tưởng giải trí, tác phẩm còn mang đến những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống quanh ta và tình cảm đồng đội.

Bộ phim Maze Runner: The Death Cure (Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần) khởi chiếu trên toàn quốc từ 26/1.

Xem trailer phim "Maze Runner: The Death Cure":

Maze Runner: The Death Cure ra rạp

Thu Ngân