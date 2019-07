Nhạc sĩ thu âm "Em giấu gì trong đôi mắt" - ca khúc chính của phim điện ảnh "Thưa mẹ con đi".

Phim Việt về hai chàng trai vượt định kiến để yêu nhau

Phạm Toàn Thắng cho biết đạo diễn phim Trịnh Đình Lê Minh từng mời anh xem bản dựng tác phẩm. Xem xong, nhạc sĩ ngỏ ý viết ca khúc cho phim. "Cảm giác của tôi về phim nằm ở hai từ 'giấu' và 'dám'. Khi hai người yêu nhau, cứ cất giấu những điều ngọt ngào ở góc riêng nhưng hãy tự hào nói với thế giới rằng ta yêu nhau", Phạm Toàn Thắng cho biết.

Phạm Toàn Thắng hát nhạc phim về chuyện tình đồng tính MV dạng lời nhạc phim "Thưa mẹ con đi".

Sau khi đăng tải trên youtube trưa 12/7, ca khúc nhận được nhiều nhận xét tích cực. Không ít khán giả bình luận giai điệu guitar mộc mạc, phần ca từ sâu lắng tạo hiệu ứng giàu cảm xúc về bộ phim.

Trịnh Đình Lê Minh cho biết anh lấy cảm hứng từ hai phim đồng tính là Love, Simon và Call me by your name khi thực hiện Thưa mẹ con đi. Đạo diễn đặt chuyện tình của nhân vật vào bối cảnh gia đình, dưới màu sắc tươi sáng thay vì ảm đạm như nhiều phim cùng thể loại.

Một cảnh trong phim "Thưa mẹ con đi".

"Phim không khắc họa sự chống đối tiêu cực của gia đình, xã hội dành cho mối tình đồng tính, cũng không tô vẽ màu hồng so với thực tế. Nhân vật Văn và Ian vốn là hai thanh niên nhiều hoài bão và nỗ lực. Họ thổ lộ mối quan hệ với gia đình, những người dành tình yêu, kỳ vọng cho họ. Chỉ cần gia đình chấp nhận, họ không quan tâm đến cái nhìn của xã hội nữa", đạo diễn cho biết.

Phim xoay quanh chuyện tình của Văn (Lãnh Thanh đóng) - kỹ sư phần mềm, và bạn trai Việt kiều của anh - Ian (Gia Huy). Họ yêu nhau khi còn ở nước ngoài, nay cùng về nước thăm gia đình Văn. Sau nhiều năm định cư ở hải ngoại, Ian đối mặt với văn hóa miền quê - nơi một nhà có nhiều thế hệ sinh sống, thanh niên xem lấy vợ, sinh con là nghĩa vụ báo đáp cha mẹ.

Phim Việt khai thác nỗi sợ lấy vợ sinh con của người đồng tính Teaser phim.

Phim còn có sự tham gia của Hồng Đào, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Kiều Trinh, Hà Linh, Thanh Tú, Lê Công Hoàng... Phim dự kiến ra mắt ngày 16/8.

Tam Kỳ