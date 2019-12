Á quân Sao Mai 2013 - Phạm Thùy Dung - thể hiện bài "Ave Maria" trong CD "Moon", ra mắt đúng dịp Giáng sinh.

CD đầu tay của nữ ca sĩ gồm tám bài hát mang phong cách giao hưởng. Ca khúc mở đầu - Ave Maria - được nhạc sĩ Hà Quang Minh viết lời Việt. Gia đình Thùy Dung theo đạo Thiên Chúa. Lúc nhỏ, cô được mẹ đưa đến nhà thờ và nhanh chóng yêu thích các bản thánh ca. Năm tuổi, ca sĩ gia nhập ca đoàn. Vì thế, cô luôn khao khát thực hiện sản phẩm âm nhạc liên quan đến chủ đề này.

Với cô, Ave Maria là một trong những khúc thánh ca hay nhất, là lời thủ thỉ các con chiên gửi đến Đức Mẹ. Đây cũng là một trong hai bài hát trong CD được thực hiện MV riêng, kể về một cô bé bị lạc trong rừng, tìm thấy đường đến nhà thờ nhờ ánh sáng của Chúa.

Phạm Thùy Dung hát thánh ca trong CD MV "Ave Maria". Video: PTD.

Album còn gồm bốn bài hát kinh điển khác là Khúc hát nàng Solveig (Edward Hageroup Crieg), Dòng sông xanh (Johann Strauss, lời việt: Phạm Duy), Tôi nhìn theo cánh chim bay (Eva Dell’ Acqua, lời việt: Trung Kiên), The Phantom of Opera (Andrew Lloyd Webber -Charles Hart). Ngoài ra, Phạm Thùy Dung thể hiện ba ca khúc mới bằng tiếng Việt - Khu vườn đêm trăng, Chuyện về mặt trăng và mặt trời (Dương Cầm), Mỗi sớm mai lại thêm bình yên (Vũ Minh Tâm). Trong đó, cô song ca Chuyện về mặt trăng và mặt trời với Đăng Dương. The Phantom of the Opera (song ca Tùng Dương) mang âm hưởng mạnh mẽ, là ca khúc khép lại album.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Moon được Phạm Thùy Dung và giám đốc âm nhạc Dương Cầm lên ý tưởng thực hiện từ hai năm trước. Dương Cầm cho biết anh mất nhiều thời gian phối khí, chỉ đạo thu âm cho ca sĩ cùng dàn nhạc giao hưởng gồm vài chục nhạc công. Anh hy vọng nỗ lực của mình và Phạm Thùy Dung được khán giả đón nhận.

Phạm Thùy Dung sinh năm 1989 ở Hà Tĩnh. Cô đoạt á quân dòng nhạc dân gian của Sao Mai 2013, đồng thời là gương mặt được yêu thích nhất năm đó. Sau cuộc thi, Thùy Dung theo đuổi dòng nhạc thính phòng theo lời khuyên của NSND Quốc Hưng - người dìu dắt cô ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỗi năm, cô dành vài tháng sang Nga học hỏi nữ nghệ sĩ Lyubov Kazarnovskaya. Ca sĩ mong muốn mang nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Hồi tháng 6, cô ra mắt MV Tôi nhìn theo cánh chim bay. Cuối tháng 9, cô tổ chức thành công live concert Trăng hát.

