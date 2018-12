Phạm Thu Hà thăng hoa trong đêm nhạc Giáng sinh

Phạm Thu Hà kết hợp nhạc cổ điển với rock trong liveshow / Phạm Thu Hà ra album nhạc cách mạng

Tối 20/12, Phạm Thu Hà được Giáo xứ chính tòa Hà Nội chọn biểu diễn trong Đêm ca hòa nhạc Giáng sinh ở Nhà thờ Lớn. Chương trình bắt đầu lúc 20h, tuy nhiên, trước đó một tiếng đồng hồ, hàng trăm khách mời, giáo dân đã tề tựu trong khán phòng. Phạm Thu Hà xuất hiện trong bộ váy nhung xanh, đính kết hoạ tiết trái tim màu đỏ. Chọn hai tông màu đặc trưng của lễ Giáng sinh, Phạm Thu Hà toát lên vẻ trong sáng, ấm áp.

Là người ngoại đạo nhưng mẹ Phạm Thu Hà theo Công giáo. Từ nhỏ, cô lớn lên cùng những bản thánh ca, khao khát được cất giọng trong nhà thờ. Ca sĩ không khỏi xúc động khi ước mơ thuở nhỏ trở thành hiện thực.

Phạm Thu Hà trong đêm nhạc.

Trong không gian cổ kính, ấm áp, Phạm Thu Hà cất giọng lảnh lót, đưa người nghe đắm chìm vào cảm xúc an lành. Với những bản thánh ca kinh điển, Phạm Thu Hà khoe được nhiều màu sắc trong giọng hát. Với Oh Holy Night, Silent Night, cô hát thủ thỉ, nhẹ nhàng như kể chuyện. Ave Maria giúp nữ ca sĩ khoe những quãng ngân cao vút.

Phạm Thu Hà - Mùa đông năm ấy Ca khúc "Mùa đông năm ấy".

Mùa đông năm ấy là một trong những tiết mục thành công nhất trong đêm diễn của Phạm Thu Hà. Trên nền nhạc giao hưởng thính phòng, với sự hỗ trợ của dàn hợp xướng, ca sĩ phô diễn khả năng diễn xướng điêu luyện. Không chỉ lôi cuốn người nghe ở các nốt cao, những nốt trầm, cách rung giọng của cô mang nhiều tính tự sự, tạo nét trữ tình cho giọng hát.

Quang Dũng - khách mời còn lại của chương trình - song ca với Phạm Thu Hà bài Dâng mẹ. Chất giọng trầm ấm của anh hòa quyện với tiếng ca lảnh lót của Phạm Thu Hà. Nhiều khán giả chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thốt lên: "Hay quá!". Trên thánh đường, Phạm Thu Hà nhiều lần rưng rưng xúc động. Giọng hát cô nghẹn ngào trong những ca khúc ngợi ca Chúa, Đức Mẹ và đấng sinh thành.

Ca sĩ Quang Dũng (trái).

Một trong những điểm nhấn trong đêm diễn là các phần biểu diễn của Dàn hợp xướng Công giáo Trẻ Hà Nội. Không chỉ hỗ trợ Phạm Thu Hà, họ diễn xướng nhiều tiết mục như O Come O Come Emmanuel, Angels We Have Heard on High. Tính chất thánh ca được thể hiện rõ qua những phần bè hòa quyện. Dàn nhạc Thính phòng Hà Nội do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy giúp nghệ sĩ thăng hoa, đồng thời gây ấn tượng khi hòa tấu bản nhạc kinh điển - Canon in D Major.

Chương trình kết thúc sau gần hai tiếng với những thanh âm vui vẻ của ca khúc Joy to the World. Bài hát thể hiện ước mơ về một thế giới hòa bình, ngập tràn niềm vui. Đêm nhạc không bán vé mà phục vụ miễn phí giáo dân và các khách mời. Minh Vy (22 tuổi) - một bạn trẻ vô tình đến nhà thờ chơi và ở lại thưởng thức chương trình chia sẻ: "Trước đây, tôi chỉ tình cờ nghe nhạc thánh ca bật ở các nhà hàng, cửa hiệu mùa Giáng sinh về. Đêm nhạc này khiến tôi cảm thấy ấm áp, thích thú. Khi về nhà, tôi sẽ tìm nghe các ca khúc".

Hà Thu