Họa sĩ - nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang vừa ra mắt triển lãm "Inside of me". Với đề tài art nude, chị chọn chủ thể là những người phụ nữ và hình ảnh loài rồng để biểu đạt nội tâm chất chứa của phái yếu. Trong ảnh: bức "A girl with dragon", chất liệu màu nước và mực in.