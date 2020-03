Park Seo Joon thu hút với kiểu tóc mới

Park Seo Joon đổi từ kiểu tóc "hạt dẻ" - gắn với phim "Itaewon Class" - sang kiểu "quả dứa", được fan khen ngợi.

Tối 30/3, trên Instagram, tài tử Park Seo Joon khoe kiểu tóc mới, chú thích bằng biểu tưởng "quả dứa". Bức ảnh thu hút 2,1 triệu lượt thích, hàng nghìn bình luận, được chia sẻ nhiều trên Facebook, Twitter, Instagram.

Diện mạo mới nhất của Park Seo Joon sau khi bộ phim "Tầng lớp Itaewon" kết thúc. Ảnh: Instagram.

Nhiều fan cho rằng kiểu tóc mới khiến Park Seo Joon trông hiện đại hơn. Tài khoản Iraaprilia15 bình luận: "Tóc quả dứa đẹp và sang hơn kiểu húi cua trước đó. Tóc cũng phù hợp hình ảnh Park Seo Joon ở đời thường hơn". Một số người hâm mộ khẳng định gương mặt tài tử phù hợp mọi kiểu tóc.

Trên Twitter, khán giả bàn luận kiểu tóc "quả dứa" có thể là tạo hình nhân vật trong phim mới của Park Seo Joon. Hôm 27/3, truyền thông Hàn rộ tin Park Seo Joon đóng cặp Jeon Ji Hyun trong phim truyền hình Mount Jiri. Phim do Kim Eun Hee biên kịch - được biết đến với Signal và series Kingdom - chấp bút. Phía tài tử chưa phản hồi về vai diễn này. Hiện anh nghỉ ngơi sau khi kết thúc Tầng lớp Itaewon, cho biết hạn chế công việc giữa bối cảnh Covid-19.

Tóc húi cua kiểu "hạt dẻ" của Park Seo Joon trong phim "Tầng lớp Itaewon" được fan châu Á khen ngợi, học theo. Ảnh: jTBC.

Trước đó, Park Seo Joon gây sốt với mái tóc húi cua - tạo hình trong phim Tầng lớp Itaewon. Trên các diễn đàn châu Á, kiểu tóc được nhiều người yêu thích, trở thành xu hướng trong thời gian phim phát sóng. Nhiều fan nam cắt tóc giống thần tượng và chia sẻ ảnh trên Instagram, Facebook và Twitter, trong đó có nhiều thanh niên Việt.

Biên kịch Gwang Jin cho hay vai Park Sae Ro Yi có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bản tính ấm áp và tốt bụng. Vì bị quyền thế áp bức, anh rơi xuống đáy xã hội. Mái tóc húi cua hợp với từng giai đoạn cuộc đời nhân vật.

Park Seo Joon trong 'Itaewon class' Trích đoạn nam chính Sae Ro Yi đối mặt kẻ thù trong "Tầng lớp Itaewon". Video: jTBC.

Park Seo Joon tên thật Park Yong Kyu, sinh năm 1988 tại Seoul (Hàn Quốc). Anh đến với nghệ thuật trong một lần được mời đóng minh họa MV nhờ ngoại hình sáng và chiều cao 1,85 m. Tài tử nổi tiếng qua loạt phim Phù thủy tình yêu, Thanh xuân vật vã, Hwarang, Kill Me, Heal Me, She was pretty...

Hiểu Nhân