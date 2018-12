Paris Hilton không mời Lindsay Lohan tới đám cưới

Hôn phu của Paris Hilton sẵn sàng ký hợp đồng tiền hôn nhân / Paris Hilton chuẩn bị cưới

Ngày 18/6, Paris Hilton có mặt tại sân bay LAX ở Los Angeles, Mỹ và được TMZ hỏi về đám cưới sắp diễn ra giữa cô và Chris Zylka. Người đẹp 37 tuổi cho biết sẽ không mời Lindsay Lohan dự đám cưới. "Nếu không có gì tốt đẹp để nói với nhau, tốt hơn hết không nên nói gì", cô nói.

Paris Hilton không mời Lindsay Lohan tới đám cưới

Tiểu thư nhà Hilton cũng từ chối nhận thư mời đám cưới nếu Lindsay Lohan kết hôn. "Tôi rất bận. Tôi không có mâu thuẫn với ai nhưng lựa chọn một số người nhất định ở bên mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi".

Lindsay Lohan và Paris Hilton từng là bạn thân. Mâu thuẫn giữa họ diễn ra từ hơn mười năm qua. Năm 2006, Lindsay Lohan hẹn hò con của tỷ phú Hy Lạp - Stavros Niarchos. Đây cũng là bạn trai cũ của Paris Hilton. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, bạn thân của Paris Hilton - Brandon Davis - nói xấu Lindsay Lohan còn người đẹp 37 tuổi ngồi bên cạnh lắng nghe và cười. Lindsay Lohan lập tức trả thù bằng cách chửi Paris Hilton trước ống kính máy quay của các tay săn ảnh.

Năm 2011, Paris Hilton tham gia show truyền hình thực tế The World According to Paris. Trong đó, người đẹp giàu có tặng một phụ nữ vô gia cư cặp hoa tai. Người này tưởng nhầm cô là Lindsay Lohan và Paris đáp trả: "Nếu tôi là Lindsay, tôi sẽ lấy trộm cặp hoa tai, chứ không cho chúng". Paris nhắc về việc Lindsay Lohan nhiều lần bị bắt vì trộm đồ.

Paris Hilton và Lindsay Lohan khi còn thân thiết. Ảnh: WireImage.

Chris Zylka và Paris Hilton thông báo đính hôn hồi tháng 1. Cô đang chuẩn bị cho đám cưới vào mùa hè này. Danh sách khách mời hiện có Kim Kardashian - trợ lý một thời và từng mâu thuẫn với Paris Hilton.

Paris Hilton (37 tuổi) và Chris Zylka (32 tuổi) đã hẹn hò được hai năm và thường xuyên khoe ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Chris Zylka là diễn viên, người mẫu Mỹ. Anh từng tham gia phim The Amazing Spider-Man, loạt phim The Leftovers... Theo Celebritynetworth, tài sản của Paris Hilton hiện khoảng 300 triệu USD.

Minh Anh