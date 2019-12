'Parasite' giàu triển vọng ở Oscar 2020

"Parasite" - đại diện của điện ảnh Hàn Quốc ở Oscar 2020 - được đánh giá cao qua nhiều hạng mục.

Giải Oscar "Phim quốc tế xuất sắc" (trước là "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc") sẽ công bố 10 tác phẩm vòng trong vào ngày 16/12. Parasite (đạo diễn Bong Joon-ho) được nhận định là ứng viên nổi trội sau nhiều thành tích năm nay. Tác phẩm thắng Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp) cùng hơn 20 giải lớn nhỏ khác.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer phim.

"Với nhiều nhà quan sát giải thưởng phim ảnh, hy vọng của châu Á ở Oscar năm nay chỉ nằm ở Parasite", Variety viết. Cây bút Naman Ramachandra của trang này đánh giá tác phẩm sáng cửa khi được quan tâm ở Mỹ (nơi tổ chức Oscar). Khởi chiếu ở đây từ ngày 11/10, nó thu 18 triệu USD, thuộc hàng cao nhất trong các phim ngoại nhập.

Indiewire cho rằng Parasite là ứng viên mạnh nhất cho giải phim quốc tế. Theo trang này, Neon (hãng phát hành tác phẩm ở Mỹ) đang vận động mạnh cho tác phẩm ở nhiều hạng mục, hy vọng tái lập thành tích ở Oscar 2019 của hai phim nói tiếng nước ngoài Roma và Cold War (lần lượt nhận 10 và ba đề cử).

Hàn Quốc chưa từng được đề cử ở giải Oscar dành cho phim quốc tế. Ở hạng mục này, mỗi nước cử một tác phẩm tham dự. Năm nay, 93 tác phẩm tranh tài, với đại diện Việt Nam là Hai Phượng.

Bong Joon-ho ăn mừng giải Cành Cọ Vàng ở Cannes. Ảnh: AFP.

Washington Post thậm chí nhận định Parasite có cơ hội ở hạng mục chính "Phim xuất sắc", điều hiếm thấy với các tác phẩm ngoài nước Mỹ. Tờ này đoán Parasite ít nhất sẽ nhận đề cử giải này. Phim gây chú ý với thông điệp mang tính toàn cầu về giàu - nghèo, câu chuyện dễ tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Trang Gold Derby hiện xếp Parasite ở vị trí thứ tư cho giải cao nhất, sau The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story.

Một hạng mục nhiều triển vọng khác của tác phẩm là "Đạo diễn xuất sắc" - cho Bong Joon-ho. Gold Derby đánh giá nhà làm phim Hàn Quốc nổi trội thứ ba, sau Martin Scorsese (The Irishman) và Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood).

Các đề cử Oscar sẽ được công bố ngày 13/1/2020, còn lễ trao giải ở Los Angeles (Mỹ) diễn ra ngày 9/2/2020.

Ân Nguyễn