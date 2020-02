Oscar 2020: Brad Pitt thắng giải đầu tiên

8h15

Tài tử thắng hạng mục nam phụ với "Once Upon a Time in Hollywood". Anh cảm ơn Viện Hàn Lâm điện ảnh Mỹ, khán giả - những người đã ủng hộ anh suốt chặng đường dài diễn xuất. Tài tử nói muốn chia sẻ niềm vui giải thưởng với các con của anh.

Đây là giải Oscar đầu tiên về diễn xuất của Brad Pitt – người được nhận định nổi trội từ đầu mùa giải thưởng. Trong tác phẩm, anh hóa thân một diễn viên đóng thế trải qua nhiều thăng trầm ở Hollywood. Nhận giải, Pitt cảm ơn đạo diễn Quentin Tarantino, khen ngợi những ý tưởng nguyên bản của anh. Brad Pitt cũng tri ân Leonardo DiCaprio – nam chính tác phẩm. Khi anh cảm ơn đội ngũ đóng thế, khán phòng vỗ tay tán thưởng. Guardian nhận định Pitt phát biểu thành thật, ít trêu đùa.