Nữ diễn viên tử vong vì nCoV

MỹPatricia Bosworth - nữ diễn viên và nhà viết sách tiểu sử nổi tiếng - qua đời hôm 2/4 sau khi nhiễm nCoV, thọ 86 tuổi.

Fia Hatsav - con gái riêng của chồng bà - xác nhận thông tin trên tờ New York Times hôm 4/4: "Virus nCoV quái ác đã cướp mất người mẹ kế kính yêu của tôi, Patricia Bosworth. Bà là người khiêm tốn, chu đáo và giàu lòng trắc ẩn. Bà yêu thương các con tôi và coi chúng như kho báu của mình".

Diễn viên Patricia Bosworth. Ảnh: WNYC Studio.

Fia cho biết Patricia là người độc lập kể cả khi bị bệnh. Trước đó, bà được điều trị tại bệnh viện Mount Sinai West ở New York. Nữ diễn viên giận con vì quá lo cho bà khi nằm viện. "Tôi rất tự hào vì sự dũng cảm của mẹ. Thật khó khăn vì căn bệnh khiến gia đình không được gặp bà lần cuối trước khi ra đi", Fia cho biết.

Bà kết hôn lần đầu năm 1966 với tiểu thuyết gia Mel Arrighi (qua đời năm 1986). Năm 2000, bà đi bước nữa với nhiếp ảnh gia Tom Palumbo (cha của Fia Hatsav).

Patricia Bosworth sinh năm 1933 tại bang California. Bà bước vào làng giải trí khi đang là sinh viên đại học tại New York, bắt đầu làm mẫu ảnh. Sau khi tốt nghiệp, Patricia gia nhập Actors Studio, nơi đào tạo nhiều ngôi sao như Al Pacino hay Alec Baldwin.

Patricia Bosworth thời còn làm diễn viên. Ảnh: Actors Studio.

Bà dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch Broadway trong thập niên 1950. Năm 1959, Patricia ghi dấu ấn trong làng điện ảnh với phim The Nun's Story đóng cùng minh tinh Audrey Hepburn. Bà tiếp tục đóng phim trong thập niên 1960, xuất hiện trong nhiều tác phẩm thành công như Jazz on a Summer's Day, Naked City và The Secret Storm.

Từ năm 1965, Patricia dần rút khỏi làng điện ảnh và bắt đầu sự nghiệp viết. Bà làm phóng viên mảng giải trí cho một số tạp chí như Screen Stars, Vanity Fair... chuyên viết chân dung về các ngôi sao tại Hollywood. Từ cuối thập niên 1970, bà chuyển sang viết tiểu sử về người nổi tiếng, nhiều cuốn ăn khách như Marlon Brando, Jane Fonda...

Đạt Phan (theo NY Times)