NNO Vite tổ chức workshop chia sẻ bí quyết dưỡng trắng da

Nhãn hàng serum NNO Vite vừa tổ chức buổi workshop (buổi trao đổi kiến thức) với chủ đề "Làn da tái sinh, trắng mịn từ tinh chất thiên nhiên" tại Three Trees, số 231 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP HCM.

Tham gia chương trình có chuyên gia truyền thông Nguyễn Phạm Khánh Vân, beauty blogger Gấu Zoan, diễn viên Nhung Gumiho, đại diện phía nhãn hàng NNO Vite, Giám đốc Marketing Phạm Thanh Hiền cùng nhiều chị em quan tâm tới làm đẹp. Các khách mời chia sẻ nhiều thông tin thú vị cung cấp kiến thức dưỡng da từ sản phẩm chiết xuất thiên nhiên lành tính.

Từ trái sang: Đại diện phía nhãn hàng NNO Vite - chị Phạm Thanh Hiền, Giám đốc Marketing; chuyên gia PR Nguyễn Phạm Khánh Vân; diễn viên Nhung Gumiho; beauty blogger Gấu Zoan; diễn viên Đỗ Khánh Vân.

Tại sự kiện, chuyên gia truyền thông Nguyễn Phạm Khánh Vân cho biết, dù bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình, nhưng chị luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và trắng sáng. Chị đưa ra nhiều lời khuyên dưỡng da phù hợp cho chị em, ưu tiên những sản phẩm từ tinh chất thiên nhiên giàu vitamin lành tính như NNO Vite.

Nổi tiếng với các phong cách làm đẹp trong giới trẻ, tại buổi workshop, Gấu Zoan và Nhung Phạm cũng bật mí bí quyết dưỡng trắng da thú vị của bản thân. Bên cạnh đó, Gấu Zoan cũng bật mí mình là tín đồ của serum dưỡng trắng NNO Vite. "Từng dùng khá nhiều dòng mỹ phẩm nhưng khi trải nghiệm với viên serum dưỡng trắng NNO Vite, tôi đã thấy khác biệt. Sản phẩm dưỡng trắng mà không gây nhờn, dính khó chịu", Gấu Zoan nói.

Đồng quan điểm với Gấu Zoan, Nhung Gumiho cũng dự đoán NNO Vite sẽ trở thành sản phẩm làm đẹp được ưa chuộng trong thời gian tới.

Ngoài phần talkshow, chương trình còn tổ chức các hoạt động soi da, hướng dẫn khách mời trải nghiệm cùng sản phẩm với nhiều quà tặng.

NNO Vite là dòng viên serum vitamin C, có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2014. Đây là một trong những dòng mỹ phẩm do Công ty TNHH Mega Lifesciences phân phối. NNO Vite có cấu trúc phân tử nhỏ nên dễ dàng thấm sâu vào lớp đáy của thượng bì, giúp da hấp thụ dưỡng chất một cách dễ dàng. Với thành phần chứa nhiều vitamin C, E và tinh chất từ hoa cúc La Mã, sản phẩm góp phần tái tạo, dưỡng da trắng mịn và làm mờ nếp nhăn.

NNO Vite được sản xuất trong quy trình khép kín hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của Tập đoàn Mega Thái Lan. Sản phẩm được kiểm nghiệm bởi Viện nghiên cứu Spin Control - Pháp.

(Nguồn: Công ty TNHH Mega Lifesciences)