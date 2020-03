Nicolas Cage hẹn hò bạn gái kém 30 tuổi

Tài tử "Ghost rider" - Nicolas Cage (56 tuổi) - nắm tay diễn viên Riko Shibata (26 tuổi), dạo phố New York.

Theo People, hai người hẹn hò khoảng một tháng trước, lần đầu xuất hiện nơi công cộng hôm 2/3. Nicolas đưa bạn gái tham quan Bảo tàng Lịch sử Mỹ, quán rượu Rainbow Room trước khi đi ăn tối tại khách sạn The Marriott Marquis.

Nicolas Cage và bạn gái Riko tại New York. Ảnh: Splash.

Cuối tháng 2, Nicolas Cage bị phát hiện nắm tay một phụ nữ, được cho là Riko, tới hầm mộ của anh ở New Orleans. Tài tử không hẹn hò ai từ khi chia tay vợ Erika Koike, cưới cuối tháng 3/2019 tại Las Vegas và ly dị sau bốn ngày. Anh cho biết đến nhà thờ trong tình trạng say xỉn và không làm chủ được bản thân.

Trước Erika, Nicolas từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Anh kết hôn với Patricia Arrquette từ năm 1995 đến năm 2001. Sau đó anh bắt đầu hẹn hò với Lisa Marie Presley. Theo People, họ bí mật tổ chức đám cưới tại Hawaii tháng 8/2002 và ly hôn sau đó ba tháng. Năm 2004, Nicolas kết hôn với Alice Kim - một nữ bồi bàn tại nhà hàng anh thường đến. Nam diễn viên ly hôn vợ sau 12 năm chung sống. Họ có một con chung là Kal–El Coppola (sinh năm 2005).

Nicolas Cage là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh thành công với vai diễn trong nhiều phim hành động: Ghost Rider, Left Behind, Spider-man: Into the Spider-Verse... Anh thắng một giải Oscar nam chính qua phim Leaving Las Vegas (1995). Tài tử nổi tiếng lập dị tại Hollywood với thú tiêu tiền khó hiểu như mua biệt thự bị ma ám, tự xây lăng mộ cho bản thân.

Peter Fonda trong Ghost Rider Nicolas Cage trong "Ghost Rider". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)