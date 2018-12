Những yếu tố giúp 'Aquaman' là bom tấn được mong chờ cuối năm

Dàn sao đình đám trong phim 'Aquaman' / 'Aquaman' thắng lớn ở Trung Quốc

Dù chưa chính thức ra rạp, Aquaman (tựa Việt - Aquaman: Đế vương Atlantis) vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen. Giới phê bình nhận định đây là bom tấn đáng xem nhất mùa lễ hội cuối năm, một trong số ít phim siêu anh hùng độc đáo nhất ra mắt khoảng 5 năm trở lại đây.

Tiết lộ thân thế và sức mạnh của "Thất hải chi vương" Aquaman

Ngay sau màn xuất hiện chớp nhoáng trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), nhân vật Arthur Curry đã khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ. Sang đến Justice League (2017), anh tiếp tục chiếm cảm tình của khán giả khi trở thành thành viên chính thức của Liên Minh Công Lý. Thân thế và nguồn gốc sức mạnh của Aquaman sẽ được giới thiệu chi tiết trong phim. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phần nội dung chính vẫn diễn ra sau sự kiện trong Justice League.

Tạo hình của nhân vật Aquaman.

Trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị tối cao của biển cả, cả bảy chủng tộc dưới đáy đại dương cũng sẽ xuất hiện - đặc biệt là hai đế chế bí mật. Tại đây, Aquaman sẽ phải đối đầu với Orm - người em cùng mẹ khác cha kiêm kỳ phùng địch thủ cũng sở hữu năng lực đặc biệt như mình. Những hình ảnh chớp nhoáng về trận đánh "long trời lở đất" giữa hai người trong trailer thu hút khán giả.

Bên cạnh đó, phân cảnh Aquaman và Mera từ máy bay lao thẳng xuống sa mạc khiến các fan của DC phấn khích bởi có thể hậu duệ của bộ tộc cổ đại Deserter thuộc vương quốc Atlantis cũng xuất hiện sau đó. Trên một số diễn đàn phim, nhiều khán giả đặt câu hỏi: dù có năng lực thần thánh nhưng làm thế nào Aquaman vừa trở thành vua của bảy vương quốc dưới đáy biển, vừa bảo vệ loài người khỏi diệt vong, đồng thời tránh khỏi cuộc truy sát của Black Manta - một sát thủ thiện nghệ với đủ loại vũ khí công nghệ cao?

Khả năng dàn dựng bom tấn của "ông vua phòng vé" James Wan

Sau buổi công chiếu hạn chế cuối tháng 11, đa số khán giả đều nhận xét Aquaman: Đế Vương Atlantis vượt trội hơn nhiều so với Wonder Woman và là phim hay nhất của Vũ trụ điện ảnh DC tính đến hiện tại.

Theo nhà phê bình Tom Jorgensen của trang IGN, đạo diễn James Wan cùng các cộng sự đã tạo ra một siêu phẩm đáng kinh ngạc: giàu cảm xúc, hiệu ứng hình ảnh gây choáng ngợp, hành động kịch tính và vui nhộn.

Êkip bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quay phim.

Mới 42 tuổi, James Wan đã tạo dựng thương hiệu riêng, có chỗ đứng vững chắc tại Hollywood. Người ta gọi anh là "ông vua của phim kinh dị nhà nghèo", hái ra tiền với doanh thu gấp 7-10, thậm chí 15 lần chi phí sản xuất. Hai series kinh dị ăn khách nhất 5 năm qua là Insidious và The Conjuring đều do anh tạo ra.

Từ việc James Wan đem về số tiền hơn 1,5 tỷ USD cho tập Furious 7 (2015) trong series The Fast And The Furious, Warner Bros quyết mời anh "cầm trịch" Aquaman: Đế Vương Atlantis bằng mọi giá. Ba đoạn trailer lần lượt ra mắt đã dập tắt những hoài nghi ban đầu về chất lượng phim, thu hút công chúng, nhất là "tín đồ" thế giới truyện tranh và phim ảnh DC.

So với các phim điện ảnh trước đó của DC, Aquaman: Đế Vương Atlantis có màu sắc tươi sáng hơn. Tuy nhiên, James Wan vẫn giữ được sự căng thẳng và cuốn hút nhờ triển khai kịch bản ở tốc độ cao, đặt vào đó nhiều màn chiến đấu ngoạn mục. Từ những khuôn hình hoành tráng về thế giới Atlantis cổ đại cho tới thành phố hoang phế trong núi của người Deserter; từ những cơn sóng dữ cao hàng chục mét ập vào đất liền đến màn rượt đuổi và trận chiến khốc liệt giữa bộ đôi Arthur Curry - Mera với Black Manta lẫn thuộc hạ... sức sáng tạo của James Wan đã lên một tầm cao mới, vượt xa khi anh dàn dựng Furious 7.

Được ví như "Avatar dưới nước" nhờ kỹ xảo đỉnh cao

Kinh phí "khủng" 160 triệu USD cho phép James Wan làm mọi thứ trong khả năng để mang đến những trải nghiệm chân thực cho khán giả. Thời gian quay ngoại cảnh của phim kéo dài hơn 5 tháng, nhiều địa danh đẹp và độc đáo xuất hiện trên phim như Canada, Australia, Morocco và Italy.

Trong bài phỏng vấn với Hollywood Reporter, James Wan chia sẻ: "Dàn dựng các cảnh quay dưới nước tốn nhiều công sức. Chỉ riêng cảnh hai người ngồi nói chuyện cũng đủ phức tạp. Tôi phải tính đến kỹ xảo cho cả việc mái tóc hay quần áo của họ chuyển động ra sao, họ trôi nổi trông như thế nào". Anh luôn muốn có nhiều diễn viên người thật trong các khung hình. "Đó là những cảnh quay khó khăn, nhưng hy vọng chúng tôi sẽ được đền đáp xứng đáng", anh nói thêm.

Giới làm phim cũng đồng loạt ca ngợi tác phẩm mới, thậm chí gọi là "Avatar dưới đáy đại dương". Nhà sản xuất Ben Mekler nhận xét ngắn gọn trên Twitter: "Aquaman đúng là những gì các fan của DC hy vọng và mong chờ bấy lâu. James Wan đã tạo ra một thế giới chúng ta chưa từng thấy trên màn ảnh". Còn biên tập viên Mike Cecchini của trang Den Of Geeks cho rằng Aquaman khá "điên cuồng", mang dáng dấp một bộ phim hành động của thập niên 1980 trong vỏ bọc siêu anh hùng.

Những cảnh quay dưới đáy biển được khen hoành tráng.

Có hàng chục công ty hàng đầu Hollywood tham gia khâu dàn dựng kỹ xảo ở phần hậu kỳ, trong đó nổi bật như Industrial Light And Magic (ILM), Rodeo FX, Moving Pictures Company (MPC), Method Studios, Weta Digital, Digital Domain... Theo nhà sản xuất, xét về khía cạnh giải trí, Aquaman: Đế Vương Atlantis không thua kém bất kỳ phim siêu anh hùng nào ra mắt trong vài năm trở lại đây, chắc chắn khiến khán giả "sướng mắt đã tai" suốt 143 phút.

Dàn sao phong phú và giàu thực lực

Trước khi đến với vai Arthur Curry, Jason Momoa được yêu thích qua nhiều TV series nổi tiếng như Baywatch (1999-2003), Stargate Atlantis (2005-2009), nhất là Game Of Thrones. Anh nhận nhiều lời ca ngợi khi thể hiện một Aquaman phóng túng, ngạo nghễ nhưng hài hước trong Justice League. Bên cạnh anh là Amber Heard với mái tóc đỏ rực, sở hữu vẻ đẹp vừa khỏe khoắn, vừa gợi cảm.

Từ trái qua: Jason Momoa và Amber Heard.

Dàn diễn viên phụ sáng giá với những ngôi sao giàu thực lực như Willem Dafoe, Nicole Kidman, Patrick Wilson và Dolph Lundgren... làm tăng thêm giá trị nghệ thuật cho phim.

Kỳ vọng định hình lại Vũ trụ điện ảnh DC

Nhiều chuyên gia kỳ vọng Aquaman: Đế Vương Atlantis sẽ giúp lèo lái Vũ trụ điện ảnh DC sang một hướng đi mới. Theo James Wan, anh được quyết định hầu hết mọi thứ khi dàn dựng siêu phẩm này, thay vì phải nghe ý kiến chỉ đạo từ nhà phát hành. Đây cũng là bước tiến quan trọng để các phim của DC về sau trở về quỹ đạo phát triển quen thuộc.

Nhà phê bình Tom Jorgensen cho rằng Warner Bros và DC Films nên trao luôn cho James Wan toàn quyền xử lý Vũ trụ điện ảnh DC vì anh thừa khả năng đảm nhiệm công việc này. Việc khiến Aquaman: Đế Vương Atlantis trở nên vui vẻ, tươi tắn hơn cho thấy James Wan thấu hiểu tâm lý khán giả. Bởi đa số mọi người không muốn tới rạp xem những bộ phim siêu anh hùng đen tối, mà muốn được giải trí.

Hai phim kế tiếp là Shazam! và Wonder Woman 1984 cũng sẽ đi theo hướng này. Aquaman: Đế Vương Atlantis khởi chiếu trên thế giới vào ngày 21/12. Phim được khởi chiếu tại các cụm rạp CGV trên toàn quốc từ ngày 13/12, tức trước 8 ngày so với thế giới.

Vạn Phát