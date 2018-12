Những yêu cầu của ca sĩ 'Despacito' khi đến Việt Nam

Ca sĩ 'Despacito' đến Việt Nam biểu diễn

Luis Fonsi là ca sĩ khách mời của một lễ hội âm nhạc quốc tế sắp diễn ra tại Đà Nẵng. Việt Tú - tổng đạo diễn chương trình cho biết, sau khi chủ nhân bản hit 5 tỷ lượt xem nhận lời đến Việt Nam, êkíp của anh gửi một danh sách về các đề nghị chỗ ở, thức ăn, phương tiện di chuyển... khoảng hơn 10 trang giấy. Ngoài những yêu cầu chung về hoạt động đón tiếp, phía ca sĩ cần có từ hai đến bốn vệ sĩ đi theo trong suốt quá trình ở Việt Nam.

Ca sĩ Luis Fonsi.

Ngoài ra, Luis Fonsi có tiêu chuẩn về phòng ở khách sạn. Anh đề nghị hướng phòng, nội thất phải theo sở thích, chọn kỹ càng thảm phòng vì anh bị dị ứng với một số loại vật liệu, sợ lông thảm làm ảnh hưởng đến thanh quản. Giọng ca người Puerto Rico yêu cầu có phòng ngay sau sân khấu với phòng tắm, máy lạnh cùng chỗ nghỉ riêng cho êkíp hậu cần, vũ công, ban nhạc.

Về ăn uống, Luis Fonsi gửi trước một thực đơn nhiều loại đồ ăn anh yêu thích như các loại thịt nguội, patê... Nếu những món đó không thể nhập khẩu, ca sĩ yêu cầu phía Việt Nam cung cấp trước các món thay thế để đầu bếp của anh kiểm tra. Về công tác chuyên môn, Luis Fonsi cần một số lượng lớn các xe tải để vận chuyển hàng tấn thiết bị. Những đề nghị về mặt công nghệ của Luis Fonsi là thách thức lớn với bộ phận kỹ thuật của ban tổ chức.

* MV Llegaste Tú của Luis Fonsi, Juan Luis Guerra

Những bản hit đình đám của giọng ca 'Despacito'

Nghệ sĩ quốc tế thứ hai của lễ hội là ca sĩ Nicole Scherzinger - cựu thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ The Pussycat Dolls, giám khảo một số mùa X-Factor Anh. Ban tổ chức cho biết Scherzinger không đưa ra nhiều đòi hỏi về điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, êkíp cô gửi sang một video về ý tưởng, nội dung các tiết mục, kéo dài 30 phút, để phía Việt Nam đáp ứng.

"Đó là câu trả lời vì sao khi nhiều nghệ sĩ quốc tế sang Việt Nam, ban tổ chức lại tốn kém như thế. Chúng ta cần dần phải làm quen với các yêu cầu của các nghệ sĩ, bởi họ vốn ở trong một nền công nghiệp giải trí rất lâu đời, đề cao sự thoải mái của nghệ sĩ vì thực chất họ chính là con gà đẻ trứng vàng, có quyền đòi hỏi", Việt Tú chia sẻ.

Đạo diễn cho rằng việc Luis Fonsi đề ra một danh sách chi tiết như thế cũng tốt cho ban tổ chức, thay vì họ không nói gì và êkíp ở Việt Nam phải chạy theo mỗi ngày để đáp ứng.

* MV 'Come to Me' - Nicole Scherzinger & Diddy

Nicole Scherzinger & Diddy - 'Come to Me'

DJ Hoàng Touliver là giám đốc âm nhạc chương trình. Anh cho biết tiết mục đặc sắc nhất là khi Luis Fonsi trình diễn với hai ban nhạc đánh live cùng lúc. Với màu sắc âm nhạc châu Mỹ Latin của sự kiện, ban tổ chức sẽ giới thiệu ca khúc Việt Nam đầu tiên mang âm hưởng nhạc Latin, do nhóm SpaceSpeakers sáng tác. Hoàng Touliver kỳ vọng trong tương lai gần, âm nhạc trong nước sẽ bắt kịp xu hướng pha trộn với các dòng nhạc châu Mỹ Latin của thế giới.

Nicole Scherzinger là cựu thủ lĩnh The Pussycat Dolls.

Các nghệ sĩ trong nước tham gia đêm nhạc là Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bích Phương, Vũ Cát Tường, Isaac, Min, Soobin Hoàng Sơn, SpaceSpeakers, SlimV & Nimbia, Da Lab, Đen Vâu, Ngọt Band... Chương trình sẽ diễn ra hai ngày 6 và 7/7 tại một khu tổ hợp du lịch và giải trí ở Đà Nẵng.

Luis Fonsi sinh năm 1978 ở Puerto Rico. Tháng 1/2017, anh nổi tiếng toàn cầu khi phát hành ca khúc Despacito, hợp tác với rapper Daddy Yankee. Ca khúc thống trị làng nhạc thế giới năm ngoái. Đến ngày 6/4, Despacito chạm mốc 5 tỷ lượt xem và trở thành video nhạc được xem nhiều nhất mọi thời. Bản hit giành giải "Bài hát của âm", "Ghi âm của năm", "Trình diễn ca khúc thành thị xuất sắc" và "Video ca nhạc ngắn xuất sắc" tại Lễ trao giải Grammy Latin, ngày 16/11 năm ngoái tại Mỹ. Ca khúc cũng nhận ba đề cử Grammy 2018 cho "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác đôi hoặc nhóm xuất sắc". Ca khúc được nhiều nghệ sĩ quốc tế remix và hát lại.

Tam Kỳ