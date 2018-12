Những vụ ngoại tình trên trường quay của sao Hollywood

Năm 2004, Brad Pitt bị đồn phải lòng Angelina Jolie lúc cùng quay phim "Mr & Mrs Smith". Khi đó anh là chồng Jennifer Aniston. Nhà sản xuất của phim - Arnon Milchan - nói trong cuốn sách "Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon" năm 2011 rằng Brad dường như say đắm Angie ngay lập tức. Hơn 10 năm trôi qua, nhiều người vẫn tin rằng Brad Pitt vì ngoại tình với Angelina mà bỏ vợ.