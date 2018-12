Những vai phản diện kinh điển của Hollywood

Bảy vai diễn gây tổn hại cho tên tuổi của sao / Joker - kẻ phản diện vĩ đại từ truyện tranh lên màn ảnh

Heath Ledger - "The Dark Knight" (2008)

Joker là nhân vật ác nổi bật của thế giới truyện tranh và phim siêu anh hùng DC Comics. Là kẻ thù truyền kiếp của Batman, Joker làm cả thành phố Gotham đảo lộn bởi những kế hoạch khủng bố kinh hoàng, không thể lường trước. Không chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi, Joker còn biến những người lương thiện thành ác nhân như hắn. Nhân vật này vừa trở lại màn ảnh trong Suicide Squad do nam diễn viên Jared Leto thủ vai.

Dù từng được Cesar Romero, Jack Nicholson hay mới nhất là Jared Leto đảm nhiệm trên màn ảnh rộng, vai Joker hay nhất trên phim gắn liền với màn thể hiện của Heath Ledger trong The Dark Knight. Ledger mang đến cho Joker "chất điên" giống những gì người ta mường tượng về nhân vật này nhất. Tại Oscar 2009, nam diễn viên quá cố được ghi nhận với tượng vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc" nhờ vai Joker. Sau màn trình diễn để đời, anh đột ngột qua đời sát thời gian phim ra mắt.

* Cảnh diễn của Heath Ledger trong vai Joker Heath Ledger hóa Joker trong "The Dark Knight"

Christian Bale - "American Psycho" (2000)

Chuyển thể từ cuốn sách cùng tên và chiếu vào năm 2000, American Psycho xoay quanh Bateman, tên bệnh hoạn giết người hàng loạt ẩn sau dáng vẻ doanh nhân hoàn hảo.

Nhờ hóa thân của Christian Bale, Patrick Bateman như bước từ trang sách ra đời thực với vẻ bóng bẩy được chăm chút tới cả cọng lông mày và những thú tiêu khiển bệnh hoạn. Đỉnh điểm của phim là khi Bateman cầm cưa máy rượt đuổi một nạn nhân với ánh mắt điên loạn gây ám ảnh người xem.

Diễn xuất ấn tượng của Christian Bale góp phần giúp phim hút khán giả, thu về 34 triệu USD. Giới chuyên môn sau đó đánh giá vai ác này khẳng định tên tuổi cho nam diễn viên trước khi đóng Người Dơi trong bộ ba phim của Christopher Nolan. Theo Collider, trong quá trình chuẩn bị cho phim, Bale tập luyện khắc nghiệt để có một loạt thói quen buổi sáng giống hệt Bateman cùng một cơ bắp hoàn hảo như được mô tả trong tiểu thuyết.

Anthony Hopkins - "Silence of the Lambs" (1991)

Trong nguyên tác, Hannibal Lecter là một bác sĩ tâm thần xuất sắc kiêm sát nhân hàng loạt. Sở hữu bộ óc siêu phàm, với khả năng lừa gạt, phân tích, suy luận sắc sảo, Hannibal Lecter trở nên khó đối phó với bất kỳ ai có ý định buộc tội hắn. Ở cảnh đầu tiên xuất hiện trong phim, khi nhân vật chính Clarice Starling tới nhà giam, Hannibal Lecter gây ra sự sợ hãi bao trùm chỉ với một câu chào đơn giản.

Trong phim, tài tử Anthony Hopkins truyền tải trọn vẹn được sự điên loạn và thông minh đến bệnh hoạn của Hannibal Lecter. Ông giành giải Oscar cho "Nam diễn viên xuất sắc" nhờ vai diễn xuất hiện không quá 15 phút trên màn ảnh.

Alan Rickman - "Die Hard" (1988)

Die Hard không chỉ đưa tên tuổi Bruce Willis thành người hùng hành động mà còn giúp Alan Rickman tỏa sáng trong vai phản diện. Phim xoay quanh cuộc đối đầu của thanh tra John McClane với nhóm khủng bố người Đức trong đêm Giáng sinh. Alan Rickman hóa gã khủng bố Hans Gruber vừa bảnh bao vừa nham hiểm, dùng bộ đàm để điều khiển mọi phi vụ giết người từ xa.

Nhờ vai diễn này, nam diễn viên xứ sương mù khi đó 41 tuổi bắt đầu thành danh ở Hollywood, trước khi đến với vai thầy Snape trong loạt Harry Potter.

Arnold Schwarzenegger - "Terminator" (1984)

Kẻ Hủy Diệt (T-800) là nhân vật vừa được ghét vừa được yêu trên màn ảnh. Trong phần một phim viễn tưởng ra mắt năm 1984, nhân vật này là một sát thủ được cử về quá khứ để tiêu diệt một phụ nữ sau này trở thành mẹ của lãnh đạo phe kháng chiến. Xem phim, người xem nghẹt thở trước những màn rượt đuổi và bắn súng giết chóc của Kẻ Hủy Diệt.

Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những phim hay nhất năm 1984. Câu thoại "Tôi sẽ trở lại" của Kẻ Hủy Diệt cũng thành kinh điển. Sau phần đầu ăn khách, đạo diễn James Cameron đưa T-800 trở lại và biến nhân vật này thành chính diện, bảo vệ nhân vật chính.

Vai diễn gắn liền với tên tuổi Arnold Schwarzenegger. Khi người ta nhắc đến Kẻ Hủy Diệt là nhắc tới Arnold và ngược lại. Ngay cả khi tài tử quyết định rút lui khỏi điện ảnh để tham gia chính trị và trở thành Thống đốc bang California giai đoạn 2003-2011, người ta vẫn gọi ông là "The Governator" (cách chơi chữ kết hợp từ Governor với Terminator).

Mildred Ratched - "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975)

Bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ lấy bối cảnh tại một trại điều dưỡng tâm thần. Cuộc sống vốn bình lặng và khuôn khổ của những bệnh nhân ở đó bỗng chốc bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Randall McMurphy (Jack Nicholson) - một tội phạm bị tình nghi có triệu chứng tâm thần. McMurphy đến và truyền tinh thần, niềm cảm hứng tự do cho những bệnh nhân khác. Điều này đã làm phật ý nữ y tá trưởng Ratched - người luôn mang vẻ mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng. McMurphy không ngờ rằng mình thoát khỏi trốn ngục tù để tới một nhà ngục tinh thần, với "cai ngục" là Ratched.

Louise Fletcher trong vai y tá Ratched Y tá Ratched trong phim "One Flew Over the Cuckoo's Nest"

Nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian nhận định nữ y tá là một trong những nhân vật bị ghét nhất lịch sử điện ảnh bởi cách đối xử vô nhân đạo với bệnh nhân và có thể khiến những người bình thường trở nên phát điên dưới quyền kiểm soát của mình.

Với vai diễn Ratched, nữ diễn viên Louise Fletcher đã giành Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" vào năm 1976.

Al Pacino - "God Gather II" (1974)

Phần một phim Bố già kể về hành trình chàng con út gia đình mafia - Michael Corleone - từ một bộ binh không muốn dính líu tới gia đình biến thành sát nhân. Bước sang phần hai, nhân vật này lên nắm quyền điều hành gia đình và trở thành ác nhân thực sự - cho người giết cả anh trai Fredo. Trong khi một số khán giả cho rằng đây là nguyên mẫu anh hùng gặp bi kịch, giới chuyên môn xếp Michael Corleone ở phần hai là nhân vật phản diện. Viện phim Mỹ bình chọn nhân vật này đứng thứ 11 trong danh sách 50 kẻ phản diện vĩ đại màn ảnh.

Biểu cảm ấn tượng của Al Pacino trong "Bố già II" Biểu cảm ấn tượng của Al Pacino trong "Bố già II"

Michael Corleone cũng là vai để đời của tài tử Al Pacino. Lối diễn xuất thần, chăm chút từng biểu cảm nhỏ của Al Pacino giúp anh được tung hê. Theo Times, sau Al Pacino, chỉ có Bryan Cranston trong series Breaking Bad có thể tái hiện một vai ác được yêu mến như vậy.

Norman Bates - "Psycho" (1960)

Trong phim kinh dị của Alfred Hitchcock, Norman Bates là một thanh niên quản lý nhà trọ yếu ớt. Hắn bị người mẹ cay nghiệt Norma bảo bọc quá mức sinh ra hoang tưởng. Đến khi biết mẹ có nhân tình, Norman Bates đã ghen tỵ và giết chết bà. Từ đây, hắn hình thành một nhân cách tâm thần phân liệt và luôn tin rằng mẹ Norma vẫn còn sống, thôi thúc hắn giết chết những cô gái bước chân vào nhà trọ.

Nam diễn viên Anthony Perkins có vai diễn để đời khi hóa thân thành nhân vật này. Hai cảnh ấn tượng của anh là cảnh cầm dao vào giết người ở nhà tắm và cảnh hé lộ nhân cách kép của một kẻ tâm thần phân liệt ở cuối phim. Sau Psycho, Anthony Perkins tiếp tục đóng vai này trong ba phần phim tiếp theo. Năm 2013, kênh truyền hình A&E ra mắt series Bates Motel, với nội dung tập trung vào khoảng thời gian Norman Bates còn chịu sự quản thúc của mẹ. Diễn viên đóng vai này - Freddie Highmore - không vượt qua được chiếc bóng của Anthony Perkins.

Wicked Witch - "Wizard of Oz" (1939)

Trong Wizard of Oz, minh tinh Margaret Hamilton vào vai phù thủy độc ác da xanh, mặc áo choàng đen, đội mũ dài và cưỡi chổi bay - Wicked Witch. Bà ta luôn tìm cách trả thù cô bé Dorothy và nhóm bạn sau khi họ vô tình giết chết chị gái mình trên hành trình phiêu lưu. Trong khi phim bám sát truyện gốc của nhà văn L. Frank Baum, nhân vật phù thủy Wicked Witch của Hamilton đã cải biên nhiều so với trong tiểu thuyết gốc và trở nên nổi bật.

Năm 2008, Viện phim Mỹ xếp nhân vật này thứ tư trong danh sách 50 ác nhân điện ảnh vĩ đại mọi thời đại. Theo Sight and Sound, hình tượng phù thủy Wicked Witch trong phim được lấy làm nguyên mẫu cho hầu hết vai phù thủy ở các tác phẩm về sau. Đây cũng là vai diễn để đời của nữ diễn viên 80 tuổi.

Thịnh Joey