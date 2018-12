Những vai diễn đình đám của chồng cũ Angelina Jolie

"Daddy and Them" (2001) là tác phẩm do Thornton biên kịch, đạo diễn và đóng chính. Trong phim hài 17+, nam diễn viên và người đẹp Laura Dern vào vai cặp vợ chồng bất ổn và hay ghen tuông. Họ gặp nhiều rắc rối hơn trong buổi đoàn viên với gia đình nhà vợ.