Những tài tử, mỹ nhân bị tấn công, sàm sỡ khi dự sự kiện

Ngày 20/7, khi dự sự kiện ở Quảng Đông, Trung Quốc, diễn viên Hong Kong Nhậm Đạt Hoa bị một người đàn ông cầm dao đâm, khiến anh bị thương ở bụng, bốn ngón tay bị rạch. Trên On, quản lý của Nhậm Đạt Hoa nói tình trạng của anh ổn định. Cảnh sát địa phương bắt giữ nghi phạm và đang điều tra động cơ gây án. "Theo điều tra ban đầu, nghi can có vấn đề tâm thần", quản lý tài tử cho biết. Trên Sina, nhiều khán giả chỉ trích công tác bảo đảm an ninh kém, bảo vệ làm không tốt nhiệm vụ. Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955. Cha là cảnh sát, bị bắn chết khi làm nhiệm vụ năm 1969. Anh của Nhậm Đạt Hoa từng giữ chức vụ cao tại Lực lượng Cảnh sát Hong Kong.