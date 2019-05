Những series nổi bật trong tháng 5

Mùa cuối của "iZombie", series về thảm họa Chernobyl, phim mới của Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch ra mắt tháng này.

iZombie (mùa 5)

Ngày chiếu: 2/5

Đơn vị: The CW

iZombie (mùa 5)

Ra mắt từ năm 2015, loạt phim của Rob Thomas và Diane Ruggiero - Wright thu hút nhiều khán giả, duy trì đến mùa năm - cũng là phần cuối cùng. Câu chuyện xoay quanh Live (Rose Mciver đóng) - nữ thực tập sinh y khoa bị biến thành zombie. Cô bỏ dở sự nghiệp để làm việc tại một nhà xác để bí mật ăn não người. Liv phát hiện mình nhận được một phần tính cách, kỹ năng và hồi ức của người quá cố khi ăn não họ. Cô dùng kỹ năng này để giúp cảnh sát phá án và điều tra các bí mật về zombie.

Chernobyl

Ngày chiếu: 6/5

Đơn vị: HBO

Trailer Chernobyl

Chernobyl là series lịch sử dài năm tập do Craig Mazin phát triển. Câu chuyện xoay quanh những người đã hy sinh để giảm nhẹ hậu quả từ thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô năm 1986. Jared Harris đóng vai chính Valery Legasov - người chỉ huy điều tra sự cố. Series được ghi hình ở Lithuania trong 16 tuần vào năm 2018.

Trúc mộng tình duyên

Ngày chiếu: 7/5

Đơn vị: Hồ Nam

Trailer Trúc mộng tình duyên

Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa tái xuất trong series lấy bối cảnh thập niên 1920 ở trung Quốc. Thẩm Kỳ Nam (Hoắc Kiến Hoa) là người sống cơ cực từ bé, về sau nỗ lực thành kiến trúc sư. còn Phó Hàm Quân (Dương Mịch) là con nhà khá giả, nổi tiếng tài ba trong giới kiến trúc. Họ nảy sinh tình cảm và sát cánh trong sự nghiệp.

My Absolute Boyfriend

Ngày chiếu: 15/5

Đơn vị: SBS

Trailer My Absolute Boyfriend

Da-Da (Bang Min-ah đóng) là nghệ sĩ hóa trang chuyên thực hiện các hiệu ứng đặc biệt. Do nỗi đau từ cuộc tình trước, cô khép mình với đàn ông. Da-Da sử dụng robot Young-Goo (Yeo Jin-goo) như người yêu hoàn hảo cho mình. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi tài tử nổi tiếng Ma Wang-joon (Hong Jong-hyun đóng) phải lòng Da-Da và vướng vào mối quan hệ tay ba.

Catch-22

Ngày chiếu: 17/5

Đơn vị: Hulu

Trailer Catch-22

Loạt phim hài châm biếm của hãng Hulu gây chú ý khi quy tụ dàn sao Christopher Abbott, Kyle Chandler, Hugh Laurie và George Clooney. Kịch bản dựa tên tiểu thuyết Catch-22 của Joseph Heller, xoay quanh John Yossarian (Abbott đóng) - phi công Mỹ thời Thế chiến muốn tìm cách tránh việc bị giao quá nhiều nhiệm vụ trên không. Clooney hóa thân đại tướng Scheisskopf và là một trong các giám đốc sản xuất dự án.

Blood & Treasure

Ngày chiếu: 21/5

Đơn vị: CBS

Series phiêu lưu pha hành động do Matt Federman và Stephen Scaia sáng tạo, xoay quanh một chuyên gia khảo cổ và một kẻ trộm tác phẩm nghệ thuật. Họ phối hợp cùng nhau để ngăn ác nhân muốn cướp các kho báu bí mật để có tiền duy trì hoạt động khủng bố. Bộ đôi cũng phát hiện mình vừa bước vào một cuộc chiến bắt nguồn từ 2.000 năm trước. Hai tập đầu của phim xoay quanh lời nguyền của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra.

Good Omens

Ngày chiếu: 31/5

Đơn vị: Amazon

Trailer Good Omens

Loạt phim do Neil Gaiman phát triển, dựa trên tiểu thuyết Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch do ông viết cùng Terry Pratchett. Đây là dự án tâm điểm của Amazon trong tháng 5, gồm sáu tập, xoay quanh hai nhân vật quỷ dữ Crowley (David Tennant) và thiên thần Aziraphale (Michael Sheen). Họ dần quen với cuộc sống hiện đại, đồng thời tìm cách ngăn ngày tận thế.

