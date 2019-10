Những phim kinh dị gây chú ý năm 2019

"It: Chapter Two", "Annabelle Comes Home" thắng lớn phòng vé còn "Midsommar", "The Lighthouse" được đánh giá cao về chất lượng.

Us

Trailer phim Us Trailer phim.

Tác phẩm của Jordan Peele là phim kinh dị đại thắng cả về doanh thu lẫn chất lượng. Ở lần thứ hai đạo diễn, Peele kể câu chuyện về gia đình người da đen bị truy đuổi bởi những kẻ giống hệt họ. Ngoài nội dung hù dọa, chặt chém thông thường, Us còn để lại thông điệp về danh tính, phân tầng xã hội. Phim thu 255 triệu USD trong khi kinh phí chỉ có 20 triệu USD, được 93% giới phê bình khen trên Rotten Tomatoes. Năm 2017, Peele từng giành giải Oscar "Kịch bản xuất sắc" với Get Out.

Midsommar

Trailer Midsommar Trailer phim.

Sau phim đầu tay Hereditary gây sốt năm ngoái, đạo diễn Ari Aster tái xuất với Midsommar - lấy bối cảnh Thụy Điển. Câu chuyện theo chân nhóm thanh niên đến thăm một cộng đồng biệt lập sống theo các truyền thống xưa cũ. Họ trải qua những trải nghiệm kinh khủng khiến cuộc sống thay đổi mãi mãi. Midsommar được trang Guardian, Salon, Roger Ebert, Time Out chấm điểm tuyệt đối, còn Looper gọi đây là phim đáng sợ nhất năm.

Tigers Are Not Afraid

Ảnh: Filmadora Nacional.

Trang Thrillist xem đây là phim kinh dị hay nhất năm. Tác phẩm của Issa Lopez chiếu từ năm 2017 ở Mexico nhưng phát hành ở Mỹ năm nay, kể về hành trình của những đứa trẻ vô gia cư, đan xen yếu tố kinh dị và kỳ ảo. 97% giới phê bình khen Tigers Are Not Afraid trên Rotten Tomatoes, trong đó một số cây bút nói tác phẩm gợi nhớ đến các phim đầu tiên của đạo diễn kỳ cựu Guillermo del Toro.

The Lighthouse

Robert Pattinson đóng phim kinh dị gây tò mò The Lighthouse Trailer phim.

Tác phẩm của đạo diễn Robert Eggers được xem là phim kinh dị tâm lý nổi bật của năm, trình chiếu ở LHP Cannes (Pháp) và được 91% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Câu chuyện xoay quanh hai người giữ hải đăng (Willem Dafoe và Robert Pattinson) dần mất kiểm soát khi cơn bão ập vào hòn đảo. Diễn xuất của đôi tài tử, khả năng dẫn dắt câu chuyện của Eggers là điểm nhấn tác phẩm. Ngoài ra, Indiewire xem The Lighthouse là ứng viên nổi trội cho giải quay phim ở Oscar 2020.

It: Chapter Two

Trailer It 2 Trailer phim.

Với hơn 450 triệu USD doanh thu toàn cầu, It: Chapter Two là phim kinh dị ăn khách nhất từ đầu năm đến nay. Ở Việt Nam, phim thu trên 70 tỷ, cao nhất trong các phim kinh dị ngoại nhập. Tác phẩm không được khen nhiều như phần trước - It (2017) - nhưng vẫn giữ chất lượng ở mức khá (63% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes). Phim lấy bối cảnh 27 năm sau phần đầu, khi nhóm trẻ thị trấn Derry đã lớn và tái đấu chú hề ma. Vai ma hề gây ấn tượng mạnh với khán giả, trong đó nhiều người chọn hóa trang thành nhân vật này trong mùa Halloween 2019.

Annabelle Comes Home

Annabelle Comes Home (Annabelle: Ác quỷ trở về) Trailler phim.

Phần mới của Vũ trụ Kinh dị Conjuring tiếp tục sinh lời lớn cho hãng phim với doanh thu 228 triệu USD, kinh phí chỉ 27 triệu USD. Ở phần này, búp bê ma Annabelle kích hoạt nhiều thực thể tà ác được gia đình Warren cất giữ. Đạo diễn Gary Dauberman giảm nhẹ yếu tố ghê rợn, tập trung hơn vào tâm lý các cô gái tuổi teen, đồng thời giới thiệu các thực thể kinh dị cho những tập sau của series. Annabelle Comes Home cũng ăn khách ở Việt Nam với doanh thu gần 60 tỷ.

Ready or Not

Samara Weaving trong vai chính. Ảnh: Fox.

GQ xem đây là phim thuần kinh dị hay thứ hai trong năm, sau Midsommar. Ready or Not xoay quanh một cô dâu mới bị gia đình chồng săn đuổi theo nghi thức truyền thống. Câu chuyện pha lẫn yếu tố hài và bạo lực khiến tác phẩm được đánh giá cao. Phim ra mắt ở LHP Quốc tế Fantasia (Canada) vào tháng 7, trước khi công chiếu ở Mỹ vào tháng 8. Tác phẩm thu 56 triệu USD trong khi kinh phí chỉ sáu triệu USD.

Child's Play

Ảnh: Orion Pictures.

Tác phẩm của Lars Klevberg được nhận định giúp "hồi sinh" thương hiệu về búp bê ma Chucky sau nhiều năm đi vào lối mòn. Lần này, Chucky có xuất thân mới là một món đồ chơi bị thay đổi cơ chế hoạt động, trở thành cỗ máy sát thủ. Với kinh phí 10 triệu USD, Child's Play mang về 44,9 triệu USD, được đón nhận tích cực, trong đó Guardian chấm điểm 4/5.

Crawl

Trailer phim Crawl Trailer phim.

Crawl là đại diện nổi bật năm nay của dòng phim kinh dị sinh tồn, tập trung chuyện con người phải đấu tranh để thoát khỏi thảm cảnh. Trong phim, cô gái Haley (Kaya Scodelario đóng) phải chiến đấu với bầy cá sấu giữa cơn bão để cứu cha. Kịch bản nhiều kịch tính cùng diễn xuất thuyết phục của Scodelario giúp phim thu 90 triệu USD toàn cầu.

Scary Stories to Tell in the Dark

Trailer Scary Stories to Tell in the Dark Trailer phim.

Tác phẩm của André Øvredal cũng thuộc nhóm phim kinh dị sinh lời lớn với hơn 95 triệu USD doanh thu. Guillermo del Toro là nhà sản xuất và giúp phát triển kịch bản. Trong phim, nhóm thiếu niên thị trấn Mill Valley (Mỹ) tìm thấy một cuốn sách mô tả cảnh họ bị các thực thể kỳ lạ tấn công. Thiết kế quái vật ấn tượng, diễn xuất tốt của các diễn viên trẻ giúp Scary Stories to Tell in the Dark có 79% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ân Nguyễn