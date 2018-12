Những phim bị chê 'thảm họa' vẫn hút khán giả đến rạp

Michael Bay và Megan Fox cùng giật giải Mâm Xôi Vàng 2015 / '50 sắc thái' nhận giải 'Mâm Xôi Vàng' / Phim ăn khách nhất thế giới 2014 nhận 7 đề cử Mâm Xôi Vàng

Suicide Squad (2016)

Tác phẩm chuyển thể mới từ truyện tranh DC Comics nhận "cơn mưa" chỉ trích từ giới phê bình Bắc Mỹ sau ngày công chiếu cho báo giới hôm 1/8. Theo Rotten Tomatoes, chỉ 26% trong tổng 244 bài bình luận trên báo Mỹ đánh giá phim tích cực. Các cây viết ở khắp chuyên san điện ảnh khẳng định: "Kịch bản bị băm nát, nhân vật một chiều và chỉ đạo diễn xuất nửa vời".

Sau ba ngày ra mắt từ hôm 5/8, phim thu về 135,1 triệu USD tại Bắc Mỹ. Khán giả ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đổ xô mua vé xem tác phẩm về nhóm siêu tội phạm, giúp phim kiếm thêm 132 triệu USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc phim bị chỉ trích thậm tệ khiến fan truyện tranh tò mò hơn. Trước đó, tác phẩm có chiến dịch quảng bá hiệu quả.

50 sắc thái (2015)

Chỉ 25% trong tổng số 228 bài phê bình trên báo châu Âu và Bắc Mỹ khen 50 Shades of Grey sau khi tác phẩm ra mắt dịp Lễ tình nhân 2015. Các nhà chuyên môn chê bai diễn xuất, kịch bản và nhịp dựng. Claudia Puig của USA Today cho rằng lời thoại nực cười, còn Peter Bradshaw của The Guardian chấm phim 1/5 sao và gọi đây là tác phẩm phẩm nhạt nhẽo nhất trong số phim 17+ từng làm. A.O.Scott của The New York Times đánh giá phim "kinh khủng". Tại lễ trao giải Mâm Xôi Vàng lần thứ 36, tác phẩm giật năm giải trong đó có "Phim dở nhất 2015".

Dẫu vậy, tác phẩm kể về tình cảm của cặp nữ sinh ngây thơ và tỷ phú ưa bạo dâm vẫn kiếm 571 triệu USD, thắng lớn so với ngân sách chỉ 40 triệu USD. Trước khi ra mắt, phim thu hút dư luận vì là dự án chuyển thể tiểu thuyết khiêu dâm. Thành công khiến hãng Universal làm tiếp hai phần - Fifty Shades Darker và Fifty Shades Freed dự kiến ra mắt tháng 2 năm 2017 và 2018.

Transformers 4 (2014)

Trừ phần đầu, loạt Transformers bị người xem công kích về chất lượng. Riêng phần bốn - Transformers: Age of Extinction - có Mark Wahlberg đóng chính, bị 82% giới phê bình Bắc Mỹ "dội gạch đá". Dài 165 phút, phim phô diễn những màn cháy nổ ngớ ngẩn cùng những trường đoạn hành động dài lê thê. Trong khi kịch bản chứa nhiều lỗ hổng về mặt logic còn tâm lý nhân vật được xây dựng hời hợt. Đặc biệt, nửa sau phim rẽ ngoặt sang bối cảnh ở Hong Kong và đưa nhân vật mới do Lý Băng Băng đóng vào chỉ để thu hút người hâm mộ Hoa ngữ. Tác phẩm giật giải "Phim dở nhất 2014" ở Mâm Xôi Vàng lần thứ 35.

Thế nhưng, phim thu về 1,104 tỷ USD toàn cầu và trở thành phim ăn khách thứ 16 mọi thời đại, theo thống kê của Box Office Mojo. Thị trường Trung Quốc đóng góp vào 1/3 doanh thu của tác phẩm. Ngoài Trung Quốc, lượng fan hùng hậu chỉ thích đánh đấm vẫn đến rạp bất chấp lời chê của giới phê bình. Đạo diễn Michael Bay đang thực hiện phần sáu và chuẩn bị ra mắt vào 2018.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part I (2011)

Phần bốn loạt phim Chạng Vạng ra mắt năm 2011 thu về 138 triệu USD tuần mở màn và sau đó đạt 712 triệu USD toàn cầu. Doanh thu khiến giới phê bình tức giận bởi tác phẩm trước đó bị chỉ trích cố tình "bôi ra" để ăn tiền của người xem. Loạt tiểu thuyết gốc chỉ có bốn tập nhưng các nhà sản xuất đã bẻ tập cuối thành hai phần (bốn và năm trong loạt phim). Bởi vậy, phần áp chót có kịch bản dài dòng. Phim bị 76% giới phê bình "ném đá".

Kiểu làm phim cố ý làm hai tập trong khi mọi diễn biến có thể gói gọn ở một tập sau đó được các nhà sản xuất The Hunger Games áp dụng với The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) và Part 2 (2015).

2012 (2009)

Tác phẩm của đạo diễn được mệnh danh là ông hoàng dòng phim thảm họa - Roland Emmerich - không được giới phê bình đánh giá cao như những phim khác. Lấy ý tưởng về ngày tận thế theo lịch Maya, kịch bản bị chỉ trích không có cốt truyện mà chỉ toàn những pha kỹ xảo nhạt nhẽo. Các nhân vật được xây dựng máy móc và đơn điệu. Phim có điểm số 39/100 trên Rotten Tomatoes.

Tuy nhiên, tác phẩm bội thu về 769 triệu USD toàn cầu vào năm 2009.

The Da Vinci Code (2006)

Chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Dan Brown năm 2003, tác phẩm của đạo diễn Ron Howard bị chê ngay khi ra mắt lần đầu ở Liên hoan phim Cannes năm 2006. Giới chuyên môn đánh giá phim phá nát tinh thần tiểu thuyết gốc. Nhiều chi tiết liên quan tới tôn giáo bị cho là bôi nhọ giáo hội La Mã. Giới phê bình đánh giá tác phẩm dài dòng, thiếu không khí và không có điểm nhấn. Diễn xuất của tài tử Tom Hanks trong vai chính bị nhiều người chê dở.

Mặc dù vậy, làn sóng chê bai và chỉ trích không gây tác động xấu với doanh thu. Ngay sau khi ra rạp, người xem kéo đến thưởng thức câu chuyện từ tiểu thuyết gốc hấp dẫn. Tác phẩm thu về 232 triệu USD tuần đầu ra mắt và sau đó gom 758 triệu USD toàn cầu. Nhờ thành công thương mại, phần hai của phim kéo theo là Angels and Demons. Phần ba mang tên Inferno chuẩn bị ra mắt cuối năm nay.

