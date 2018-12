Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu tổ chức đám cưới hồi tháng 7 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cả hai hôn say đắm sau khi dành cho nhau những lời tình cảm. "Thực ra, em chưa từng nghĩ mình lại may mắn đến vậy, gặp được người mình yêu tha thiết và làm vợ người đó. Em sẽ gắng hết sức để giữ gìn sự may mắn đó", Nghiên Hy nói.