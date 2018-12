Không giống các người đẹp theo đuổi nghề người mẫu, Megan Young thử thách bản thân với nghiệp diễn và thu được nhiều thành công. Cô từng đầu quân cho công ty quản lý nghệ sĩ GMA, sau đó chuyển sang ABS-CBN. Megan Young từng tham gia các show truyền hình, phim như "Never Say Goodbye", "Misibis Bay", "The Reunion"... Năm 2014, hoa hậu nhận đề cử "Diễn viên khách mời ấn tượng" tại Dahsyatnya Awards. Kết thúc hợp đồng bốn năm với ABS-CBN, năm 2015, Megan Young lại trở về làm việc cùng GMA. Từ đây, cô tham gia đóng chính trong phim "MariMar", đóng cùng Tom Rodriguez trong "Sergio"...