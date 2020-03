Lisbeth Salander (Rooney Mara đóng, trong The Girl with the Dragon Tattoo, 2011) là một trong các vai nữ độc đáo nhất 10 năm qua. Cô là hacker có phong cách lập dị, gai góc, từng bị bạo hành, sau đó hoạt động chống lại cái xấu trong xã hội. Salon gọi nhân vật là "thiên sứ báo thù mang yếu tố nữ quyền". Tờ này cùng nhiều báo khác khen vai diễn cũng như màn thể hiện của Mara - người nhận đề cử Oscar.

The Girl with the Dragon Tattoo được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stieg Larsson. Ở thị trấn Skellefteå (Thụy Điển) - quê hương của Larsson, một con đường được đặt tên Lisbeth Salander. Ảnh: Sony.