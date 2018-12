Gemma Chan là người mẫu kiêm diễn viên mang hai dòng máu Anh và Trung Quốc. Trước khi nổi tiếng với Con nhà siêu giàu châu Á, cô từng đóng phim Humans, bom tấn Fantastic Beasts and Where To Find Them, Transformers: The Last Knight, Captain Marvel... Cô hiện hẹn hò diễn viên Dominic Cooper của phim Mamma Mia!.