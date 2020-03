Hôm 19/3, nam diễn viên Daniel Dae Kim dương tính với nCoV khi ở New York đóng series truyền hình New Amsterdam. Daniel cho biết bị đau họng tại New York và quyết định trở về nhà riêng ở Hawaii tự cách ly bên gia đình sau khi đoàn phim hoãn quay vì dịch. Tại đây, anh bắt đầu có các triệu chứng như khó thở, đau cơ thể.

Các thành viên khác trong gia đình Daniel đều xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Anh không được nhập viện, nhận lời khuyên tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp tăng sức đề kháng như uống nhiều nước, vitamin... Ngày 22/3, anh cho biết cảm thấy khá hơn sau khi sử dụng các loại thuốc chống sốt rét.