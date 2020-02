Những màn diễn hay nhất lịch sử Super Bowl

Prince trình diễn dưới mưa, Katy Perry cưỡi mô hình sư tử, Lady Gaga nhào lộn... thu hút nhất lịch sử giải Super Bowl.

Super Bowl là sự kiện thể thao do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ tổ chức từ năm 1967. Trong nhiều thập kỷ, Super Bowl Halftime Show được coi là thời gian giải lao của sự kiện, thường chỉ có ban nhạc diễu hành. Từ năm 1993, tiết mục của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về sân khấu Super Bowl, và biến Super Bowl Halftime Show trở thành điểm thu hút của sự kiện thể thao. Tạp chí Vulture mới đây xếp hạng những màn diễn hay nhất trong lịch sử show.

1. Prince - 2007

Prince - Super Bowl 2007

Tiết mục của cố ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ - dù không phải sân khấu hào nhoáng - được bình chọn ấn tượng nhất. Giữa sân khấu huyền ảo sắc tím, Prince trình diễn dưới mưa với ca khúc nhạc Rock kinh điển We Will Rock You, tiếp nối với các bản hit Let’s Go Crazy, Baby I’m A Star, Proud Mary, All Along The Watchtower. Màn trình diễn vẫn mang tính truyền thống khi có sự góp mặt của ban nhạc diễu hành Đại học Florida A&M. Mỗi thành viên trong đoàn diễu hành được gắn đèn Led phát sáng trên trang phục. Cuối cùng, ca khúc Purple Rain kết lại màn diễn trong trận địa pháo hoa rực rỡ.

2. Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, Cee Lo Green - 2012

Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, Cee Lo Green - Super Bowl 2012

Madonna xuất hiện trên sân khấu như một nữ hoàng Ai Cập với trang phục đen bó sát. Đèn Led được tận dụng tối đa trên sân khấu, từ hàng trăm vũ công cho đến dàn hợp xướng. "Nữ hoàng nhạc Pop" trình diễn bản phối mới của ca khúc làm nên tên tuổi cô thập niên 1980 - Open Your Heart cùng rapper Cee Lo Green. Tiếp đó, cặp song ca electro-hop LMFAO khuấy động sân khấu với hai bản hit Music và Party Rock Anthem. Tờ Vulture nhận định màn kết hợp của Madonna và Nicki Minaj trong Give Me All Your Luvin là khoảng thời gian thiếu thu hút. Ngay sau đó, Madonna nhanh chóng quay lại làm chủ sân khấu với Like A Prayer - ca khúc gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp ca sĩ 60 tuổi. Cô trình diễn cùng dàn đồng ca 200 người.

3. Beyoncé và Destiny’s Child - 2013

Beyoncé and Destiny’s Child - Super Bowl 2013

Sân khấu Super Bowl 2013 được thiết kế lộng lẫy, các bóng đèn tạo thành hình hai gương mặt của Beyonce đối diện nhau và tôn lên thân hình quyến rũ của cô. Beyonce diện trang phục toàn màu đen, thể hiện nét đẹp khỏe mạnh. Cô khuấy động với các bản hit Crazy in Love, Baby Boy và Halo. Khách mời duy nhất là hai thành viên cũ cùng ban nhạc Destiny’s Child - Kelly Rowland và Michelle Williams. Ba nữ ca sĩ cùng thể hiện giọng hát khỏe và vũ đạo quyến rũ trong ca khúc Single Ladies. Sân khấu Super Bowl 2013 chỉ có các nghệ sĩ nữ biểu diễn, truyền tải thông điệp về nữ quyền.

4. Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige và Nelly - 2001

Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige và Nelly - Super Bowl 2001

Màn trình diễn ca khúc Bye Bye Bye của nhóm nhạc NSYNC hay I Don’t Want to Miss a Thing của Aerosmith mang lại cảm xúc đặc biệt trong sự kiện năm 2001. Khán giả lần đầu tiên được tiếp cận quanh sân khấu, khiến Super Bowl Halftime Show giống một concert âm nhạc truyền thống. Sự tương tác với người hâm mộ mang lại nguồn năng lượng mới cho chương trình. Những khách mới bất ngờ - Britney Spear, Mary J. Blige và Nelly - cùng xuất hiện và hòa giọng trong Walk This Way, kết thúc màn diễn.

5. Katy Perry, Lenny Kravitz và Missy Elliott - 2015

Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott - Super Bowl 2015

Sân khấu Super Bowl 2015 thay đổi theo từng ca khúc của Katy Perry. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với mô hình sư tử khổng lồ, mở đầu bằng bản hit Roar. Nam ca sĩ nhạc Rock Lenny Kravitz mang theo guitar điện tử, cùng trình diễn ca khúc I Kissed A Girl. Sân khấu chuyển sang khung cảnh bãi biển đa sắc khi Katy hát Teenage Dream. Khách mời Missy Elliott thể hiện Work It, Get Your Freak On và Lose Control. Trong ca khúc cuối cùng - Firework, Katy lơ lửng giữa không gian tràn ngập ánh đèn và pháo hoa.

6. Diana Ross - 1996

Diana Ross - Super Bowl 1996

Diana Ross được coi là sự lựa chọn an toàn cho Super Bowl 1996, tuy nhiên, giọng ca Endless Love mang đến một sân khấu đầy bất ngờ. Màn diễn mở đầu với cảnh Diana xuất hiện ở bục sân khấu rực sáng pháo bông, cô thể hiện 10 hit lớn trong sự nghiệp - Baby Love, Stop In The Name Of Love, You Can't Hurry Love, Why Do Fools Fall In Love.... Diana và các vũ công liên tục thay trang phục theo từng ca khúc. Cuối tiết mục, một chiếc trực thăng hạ cánh ngay giữa sân khấu. Diana ngồi trên mép trực thăng, vẫy tay chào khán giả và bay đi.

7. Janet Jackson, Justin Timberlake, Jessica Simpson, Kid Rock, Nelly và P. Diddy - 2004

Janet Jackson, Justin Timberlake, Jessica Simpson - Super Bowl 2004

Em gái "ông hoàng nhạc Pop" - Janet Jackson - mở đầu với ca khúc All For You trên sân khấu trông như một rạp xiếc. Nữ ca sĩ thể hiện các bản hit Rhythm Nation, Rock Your Body... Các khách mời đều xuất hiện ấn tượng: Diddy di chuyển trên một chiếc bục xuyên qua màn khói, Nelly bước ra từ một xe hơi khổng lồ hát Hot In Here, Justin Timberlake vừa beatbox vừa di chuyển từ dưới sân khấu lên... Khi trình diễn cùng Janet Jackson, Justin kéo áo và để lộ ngực trần của cô. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh CBS, nhận nhiều ý kiến chỉ trích từ phía khán giả khi đó. Scandal cản trở sự nghiệp của Janet: buộc phải rút bỏ khỏi giải thưởng Grammy, bị từ chối nhiều vai diễn...

8. Coldplay, Beyoncé, and Bruno Mars - 2016

Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars - Super Bowl 2016

Coldplay mở màn Super Bowl 2016 với bản mashup Yellow, Viva La Vida, Paradise, Adventure of A Lifetime. Mặc dù Coldplay được coi là nghệ sĩ biểu diễn chính, màn trình diễn của Beyonce và Bruno Mars thực sự "đốt cháy" sân khấu. Bruno Mars mặc trang phục bằng da màu đen, khuấy động sân khấu với giai điệu của bản nhạc Funk, Soul xen lẫn Disco - Uptown Funk. Beyonce cùng dàn vũ công nữ biểu diễn Formation. Hai ca sĩ cùng các vũ công tiến gần vào nhau từ hai đầu sân khấu như một cuộc thi nhảy đối kháng trong tiếng cổ vũ của khán giả. Cuối cùng, Coldplay, Beyonce và Bruno cùng thể hiện Up & Up.

9. Michael Jackson - 1993

Michael Jackson - Super Bowl 1993

Sân khấu Super Bowl của "Ông hoàng nhạc Pop" là sân khấu đầu tiên được dàn dựng nhiều hiệu ứng ánh sáng, âm thanh cầu kỳ. Sau khi trình diễn Jam, Billie Jean, Black or White cùng vũ đạo moonwalk huyền thoại, Michael và dàn đồng ca thiếu nhi thể hiện hai bài thánh ca về quyền con người - Heal The World và We Are The World. Hình ảnh một quả cầu hình Trái Đất được bơm lên giữa sân khấu, gương mặt hạnh phúc của Michael giữa hàng nghìn thiếu nhi đa sắc tộc là khoảnh khắc đẹp, lưu giữ trong tâm trí nhiều người xem.

10. Lady Gaga - 2017

Lady Gaga đu dây biểu diễn tại Super Bowl

Nữ ca sĩ khoe chất giọng truyền cảm với ca khúc mở màn This Land Is Your Land. Lady Gaga liên tục di chuyển, nhào lộn trong không trung khi hát The Edge Of Glory và Poker Face. Cô khuấy động sân khấu với các bản hit cũ Just Dance, Born This Way, Telephone mà không cần phối khí lại cầu kỳ. Giữa những màn diễn sôi động, Lady Gaga thay đổi không khí cả sân vận động khi ngồi bên piano và hát Million Reasons. Ca khúc mở đường cho phong cách lập dị của Lady Gaga - Bad Romance - kết thúc đêm diễn.

11. Jennifer Lopez và Shakira - 2020

Jennifer Lopez và Shakira - Super Bowl 2020

Shakira mở màn Super Bowl 2020 với những bản hit như She Wolf, Whenever, Whenever, I Like It (hát cùng rapper Bad Bunny), Hips Don't Lie... Cô biểu diễn cùng ban nhạc, dàn giao hưởng và các vũ đoàn. "Nữ hoàng nhạc Latin" gây ấn tượng với động tác múa bụng - thương hiệu cho các màn diễn của cô. Jennifer Lopez nối tiếp với Jenny from the Block, Get Right... Ca sĩ 50 tuổi "đốt cháy" sân khấu khi mặc đầm xuyên thấu, thể hiện kỹ năng múa cột qua ca khúc Waiting For Tonight và On The Floor cùng rapper người Colombia - J Balvin. Cuối phần trình diễn, hai nữ ca sĩ kết hợp Emme Maribel Muñiz (con gái của Jennifer Lopez) và dàn đồng ca nhí với bản mash-up Born in the U.S.A, Let Get Loud. Mới đây, màn trình diễn gặp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì quá gợi cảm.

12. Black Eyed Peas, Usher và Slash - 2011

Black Eyed Peas, Usher, Slash - Super Bowl 2011

Bản hit I Gotta Feeling và Boom Boom Pow mở đầu màn trình diễn Super Bowl 2011 của nhóm nhạc Black Eyed Peas. Bốn thành viên xuất hiện trong trang phục màu đen giống những chiến binh, biểu diễn cùng hàng nghìn vũ công mặc đồ trắng. Khách mời Slash - guitar chính của nhóm Guns N’ Roses - nổi lên giữa sân khấu với đoạn riff Sweet Child O 'Mine. Sau tiếng guitar điện tử, rapper Usher xuất hiện từ không trung, cùng nhóm thể hiện Let’s Get It Started. Kết thúc đêm diễn, Black Eyed Pea thể hiện The Time cùng các vũ công được tạo hình giống người ngoài hành tinh.

Thu Thảo (theo Vulture, video: Youtube)