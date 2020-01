Người dẫn chương trình Alicia Keys hát mộc "It’s So Hard to Say Goodbye" cùng nhóm Boyz II Men tưởng nhớ Kobe Bryant. Trong chương trình, Alicia có thêm hai tiết mục: giới thiệu sáng tác mới Underdog và bản nhạc chế về lễ trao giải Grammy dựa trên ca khúc Someone You Loved của nam ca sĩ Lewis Capaldi.