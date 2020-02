Những màn diễn giàu cảm xúc tại Oscar 2020

MỹBillie Eilish, Elton John, Eminem... khiến khán giả cuốn theo các tiết mục ở Oscar lần thứ 92, sáng 10/2 (giờ Hà Nội).

Eminem - Lose Yourself

Eminem gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn ca khúc từng giành giải "Bài hát gốc hay nhất" tại Oscar 2003. Trên nền nhạc sôi động, nhiều ngôi sao nhún nhảy, hát theo ca sĩ. Cuối tiết mục, dàn sao Hollywood đồng loạt đứng dậy tán thưởng Eminem. Billboard đánh giá tiết mục của Eminem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ trao giải năm nay.

Sau màn trình diễn, trên Twitter, Eminem bày tỏ vui mừng vì có cơ hội thể hiện Lose Yourself sau 17 năm giành tượng vàng Oscar - khi đó anh vắng mặt.

Những màn trình diễn tại Oscar - Eminem - Lose Yourself Eminem trình diễn "Lose Yourself". Video: Youtube.

Billie Eilish - Yesterday

Khi khán phòng chìm ngập trong bóng tối, giọng hát Billie Eilish cất lên cùng tiếng piano của anh trai cô - ca sĩ Finneas - mang đến không khí sâu lắng. Ca sĩ trình diễn Yesterday trong lúc chiếu hình ảnh của những nghệ sĩ mất năm qua như Lobe Bryant, Rip Torn, Kirk Douglas, Peter Fonda... Billboard đánh giá cao tính cảm xúc của tiết mục song giọng hát của Billie nhiều chỗ hụt hơi, chênh phô.

Những màn trình diễn tại Oscar 2020 - Billie Eilish Màn trình diễn của Billie Eilish và anh trai Finneas. Video: ABC.

Elton John - (I'm Gonna) Love Me Again

Là người trình diễn cuối cùng, Elton John mang đến sân khấu đầy sắc màu với cây đàn piano màu đỏ và hai ngôi sao khổ lớn. Ca sĩ tự đàn và hát (I'm Gonna) Love Me Again - nhạc phim Rocketman (kể về cuộc đời chính ông).

Elton John sau đó giành giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp khi chiến thắng ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất".

Elton John khuấy động không khí Elton John đàn hát "(I'm Gonna) Love Me Again". Video: ABC.

Janelle Monae - Come Alive và I’m Still Standing

Janelle Monae mở màn lễ trao giải đầy sôi động khi trình diễn ca khúc Come Alive - phát hành năm 2009 và I’m Still Standing cùng Billy Porter. Ca sĩ mặc trang phục đen trắng, đeo vòng hoa cỡ lớn giống tạo hình trong phim Midsommar. Các vũ công diện trang phục giống trong phim Joker, Us, Queen & Slim và Dolemite Is My Name... Monáe chỉnh sửa phần lời, nhắc đến tất cả phim dự giải năm nay.

Cô còn xuống hàng ghế khán giả, tương tác với Tom Hanks, bắt nhịp cho Brie Larson, Leonardo DiCaprio cùng nhiều nghệ sĩ hát. The Guardian đánh giá tiết mục mở màn đặc sắc và có chiều sâu.

Janelle Monae hát mở màn lễ trao giải Oscar 2020 Phần mở màn ấn tượng của Janelle Monae. Video: ABC.

Cynthia Erivo - Stand Up

Ca sĩ, diễn viên người Anh - Cynthia Erivo trình diễn Stand Up - một trong năm đề cử bài hát nhạc phim, có chủ đề về hy vọng, lòng tốt và vượt trở ngại trong cuộc sống. Ca sĩ đứng một mình trên sân khấu, giọng hát nhẹ nhàng như đang kể chuyện.

Ca khúc thuộc phim Harriet - tác phẩm tiểu sử về nhà hoạt động giải phóng nô lệ cùng tên (Erivo đóng). Cynthia Erivo nhận cú đúp đề cử ở Oscar năm nay, hạng mục bài hát gốc và nữ chính.

Cynthia Erivo hát ca khúc nhạc phim Tiết mục "Stand Up" của Cynthia Erivo. Video: Youtube.

Idina Menzel - Into the Unknown

Idina Menzel cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Nhật, Nga, Ba Lan, Đức biểu diễn ca khúc chủ đề của Frozen 2. Dàn ca sĩ nước ngoài hát bằng ngôn ngữ của họ. Into the Unknown được đề cử bài hát nhạc phim ở Oscar năm nay, mang thông điệp cổ vũ sự phiêu lưu, bước khỏi vùng an toàn, khám phá những điều chưa biết đến.

Những màn trình diễn tại Oscar 2020 - Idina Menzel Idina Menzel kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ trong tiết mục "Into the Unknown". Video: Disney.

Randy Newman - I Can't Let You Throw Yourself Away

Randy Newman ngồi trước piano thể hiện nhạc phim Toy Story 4 - một trong năm đề cử bài hát gốc năm nay. Ca khúc mang hơi hướng nhạc Phúc âm (nhạc tôn giáo của các phái đoàn người Mỹ gốc Phi), truyền tải thông điệp tự trân trọng bản thân.

Bên cạnh đề cử "Ca khúc nhạc phim hay nhất", Randy nhận thêm đề cử "Nhạc phim xuất sắc" trong tác phẩm Marriage Story.

Những màn trình diễn tại Oscar 2020 - Randy Newman Randy Newman hát "I Can't Let You Throw Yourself Away". Video: Disney.

Chrissy Metz - I'm Standing with You

Ca khúc chủ đề trong Breakthrough - phim tâm lý có chủ đề tôn giáo - là một trong năm đề cử bài hát nhạc phim. Ca sĩ chú trọng tới giọng hát thay vì tính trình diễn. Cô mặc thiết kế màu đen, đứng hát cùng micro ngay chính giữa sân khấu. Kết thúc tiết mục, ca sĩ nói "I love you" khiến nhiều nghệ sĩ xúc động.

Những màn trình diễn tại Oscar 2020 - Chrissy Metz Trích đoạn tiết mục "I'm Standing with You" của Chrissy Metz. Video: Youtube.

Hiểu Nhân