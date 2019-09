Những lưu ý khi chọn mỹ phẩm thiên nhiên

Chăm sóc da theo xu hướng xanh, chọn mỹ phẩm chứa các nguyên liệu, thành phần tự nhiên, lành tính ngày càng được nhiều người ưu tiên.

Làm đẹp bằng mỹ phẩm thiên nhiên không còn xa lạ với nhiều phụ nữ. Theo đánh giá của các chuyên gia từ mỹ phẩm The Beauty of Jones, sản phẩm thiên nhiên đang trở thành xu hướng của người tiêu dùng trên nhiều phương diện từ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe đến sắc đẹp. Đánh vào tâm lý người dùng, nhiều sản phẩm gắn mác là thiên nhiên nhưng lại không đạt đủ các điều kiện cần thiết, do đó, người dùng phải tỉnh táo khi lựa chọn.

Đại diện The Beauty of Jones cho biết, các nguyên liệu sử dụng cho mỹ phẩm thiên nhiên phải được sản xuất tự nhiên khép kín và chọn lọc kỹ, không sử dụng hóa chất, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tổng hợp, chiếu xạ, chất kích thích sinh trưởng hay những sinh vật biến đổi gen trong trồng trọt. Môi trường trồng trọt được đặt tại các khu vực không ô nhiễm về không khí lẫn nguồn nước, nguồn đất, hướng gió. Việc chế biến, bảo quản cũng phải tự nhiên, không dùng các chất hóa học...

Với yêu cầu khắt khe đó mà mỹ phẩm có các thành phần tự nhiên thường lành tính, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm, đồng thời không gây các tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Ưu điểm này cũng giúp thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên chinh phục các tín đồ làm đẹp.

Những mỹ phẩm có chứa thành phần chiết xuất từ thiên nhiên sẽ hạn chế được tình trạng kích ứng da, nhất là với da nhạy cảm.

Thị trường mỹ phẩm nói chung và mỹ phẩm thiên nhiên tại Việt Nam nói riêng ngày càng phong phú. Để lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp, ngoài việc tìm hiểu tính năng công dụng của sản phẩm, người dùng cần xem xét các thành phần nguyên liệu. "Nên chọn các hãng mỹ phẩm thiên nhiên sử dụng các nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, Italy, Pháp, Ấn Độ hoặc đạt chuẩn nguyên liệu USDA-Organic (Mỹ), Eco-Cert (Pháp), Natural Association Certified, Soil Association Organic Standard (Anh) hoặc GPS (Việt Nam)...", đại diện The Beauty of Jones nói.

Các chuyên gia cũng khuyên người tiêu dùng chọn các sản phẩm uy tín có địa chỉ, công ty và có giấy chứng nhận sản phẩm rõ ràng.

Ra đời và hoạt động từ 5 năm trước, mỹ phẩm The Beauty of Jones đang hướng đến cuộc cách mạng xanh trong sản xuất mỹ phẩm với các nguyên liệu thuần túy như trà xanh, tảo biển, tràm trà, cúc La Mã, cúc Xu Xi, dầu hoa anh thảo, dầu nụ tầm xuân, rau má, squalane đường mía, hạnh nhân... Hãng cho biết, tập trung sử dụng các thành phần nguyên liệu nhập khẩu từ các nước châu Âu, Mỹ... Phần lớn sản phẩm của hãng đều có ưu điểm như dịu nhẹ, lành tính, chống viêm, giảm sưng, kiểm soát nhờn...

The Beauty of Jones khai thác những sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ thiên nhiên.

The Beauty of Jones cũng khẳng định không sử dụng và khuyên chị em tránh những sản phẩm chứa các thành phần như cồn, dầu khoáng (Mineral Oil), chất tẩy rửa SLS/SLES (sodium lauryl sulfate/sodium laureth sulfate), chất bảo quản (Parabens), hương liệu hóa học, Triclosan, màu hóa học, chất nhũ hóa hóa học DEA (Diethanolamine)... "Những thành phần này sử dụng lâu dài sẽ gây hại cho da, có thể thâm nhập vào cơ thể gây suy yếu miễn dịch, thay đổi nội tiết tố, kích ứng da, lão hóa sớm, làm tổn thương các cơ quan", đại diện thương hiệu cho biết.

Ngoài ra, phụ nữ có thai khi sử dụng mỹ còn phải lưu ý thêm các thành phần: BHA (trên 2%), nhóm Retinoids (Retin-A, retinol, hay Retinyl palmitate), Benzoy peroxide, Hydroquinone, Formaldehyde... Đây là những chất có nguy cơ ảnh hưởng và gây dị tật thai nhi cao.

