Kardashian là một trong những gia đình được biết đến nhiều nhất ở Mỹ. Họ nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians phát trên kênh E! từ năm 2007. Đại gia đình cũng được chú ý nhờ có nhiều phụ nữ và đều sở hữu hình thể hấp dẫn. Trong hình, Kris Jenner trong buổi chụp hình bikini dưới nước năm ngoái.