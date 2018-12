Phạm Hương sinh năm 1991 trong một gia đình thuần nông. Cô tốt nghiệp Đại học Thương mại, từng có thời gian dài làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm đó, dù không đoạt giải cao, Phạm Hương gây thiện cảm với công chúng nhờ phong thái tự tin, chuyên nghiệp. Cô được công chúng yêu mến, đặt biệt danh "Hoa hậu quốc dân". Người đẹp từng làm huấn luyện viên The Face 2016 và The Look 2017. Gần đây, cô còn thử sức với vai trò nhà thiết kế thời trang.