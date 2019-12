Những hình ảnh đẹp vòng Đối đầu 'Kpop Dance For Youth'

Các thành viên của L.A.Z.Y Crew đến từ THPT Nguyễn Trãi chọn bài nhảy So hot - Boombayah - As if it's your last của Blackpink, nhóm thể hiện động tác đánh tay uyển chuyển, chân di chuyển nhanh, đánh vai chuyên nghiệp. Màn trình diễn khiến khán phòng reo hò, đứng lên nhún nhảy, hát theo... So với vòng biểu diễn, vòng đối đầu, vũ đạo của nhóm tiến bộ vượt bậc, thể hiện nhiều động khác khó như xoay đầu, nhảy lùi.