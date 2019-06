Những đôi giày adidas Parley làm từ nhựa thải đại dương được yêu thích

Alphabounce, ULtralBoost 3.0 và 4.0 là những đôi giày nổi tiếng của thương hiệu sử dụng sợi dệt tái chế từ nhựa.

Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc năm 2018 cho thấy, mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa và khoảng 40% nhựa được sản xuất dùng để đóng gói. Lượng rác nhựa thải ra đủ để bao quanh trái đất 4 lần.

Liên hợp quốc cũng đánh giá, rác thải nhựa đang được coi là "tử thần" của các loài sinh vật biển. Mỗi năm, 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa. Báo cáo chỉ ra, tính toán đến năm 2050, rác thải nhựa trên đại dương có thể sẽ nhiều hơn cá.

Lượng rác thải nhựa ngày càng nhiều.

Chất thải nhựa đại dương rất khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường, chi phí xử lý tốn kém nhưng lại là nguồn năng lượng tái tạo khi sử dụng đúng phương pháp. Việc áp dụng các công nghệ để tạo ra sản phẩm hữu ích từ rác thải đại dương từ lâu đã được cả thế giới quan tâm.

Từ năm 2015, thương hiệu thời trang thể thao adidas hợp tác với tổ chức Parley để chế tác mẫu giày sản xuất từ chai nhựa và nilon từ lưới đánh cá cũ thu nhặt trên biển. Mẫu giày này cũng là điểm khởi đầu cho hệ sinh thái các sản phẩm thuộc thương hiệu hợp tác với Parley mà hãng đang phát triển như áo thi đấu, quần thi đấu, dây giày, áo lót, quần shorts...

Trong đó, sản phẩm nổi tiếng là mẫu giày chạy adidas UltraBOOST 3.0 x Parley được đưa lên kệ năm 2017, sau đó là UltraBOOST 4.0 x Parley phát hành năm 2018 và gần đây là Alphabounce.

Theo chia sẻ của đại diện adidas, đây là mẫu giày thể thao được các tín đồ thời trang săn đón. Sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ đế BOOST, hoàn trả tối đa năng lượng cùng với các công nghệ tiên tiến hướng đến sự phát triển bền vững, thân giày Primeknit có 95% là Parley Ocean Plastic - sợi dệt được làm từ nhựa tái chế thu thập từ các cùng ven biển bị ô nhiễm. adidas tính toán mỗi đôi giày UltraBOOST x Parley đã ngăn chặn được 11 chai nhựa thải ra môi trường biển.

adidas UltraBOOST 3.0 x Parley dệt từ sợi lưới đánh cá cũ được các tín đồ sneaker săn đón năm 2017

Vị đại diện cũng cho biết thêm tiếp nối thành công của adidas UltraBOOST x Parley, các dòng giày khác của adidas cũng lần lượt được thử nghiệm với chất liệu tái chế như NMD_R1 STLT, EQT, và gần đây nhất là Alphabounce Parley với thiết kế hỗ trợ tối đa cho người chạy và mang lại cảm giác thoải mái.

Sản phẩm mới nhất adidas Alphabounce Parley.

Gần đây, adidas và Parley khởi xướng tuần lễ chạy bộ vì đại dương Run For The Oceans (8/6 -16/6). Khác biệt với những chiến dịch chạy bộ truyền thống, Run For The Oceans kết nối người chạy trên toàn thế giới trên nền tảng số thông qua ứng dụng Runtastic (xem hướng dẫn tham gia chiến dịch tại đây). Dù bạn ở bất kỳ đâu cũng có thể tham gia chiến dịch mà không cần phải tụ họp đến một địa điểm nhất định.

Với mỗi km chạy trong suốt hành trình, adidas sẽ đóng góp một USD cho trường học đại dương Parley. Tại Việt Nam, Run For The Oceans sẽ được khởi động tại Quy Nhơn, với sự tham gia, hưởng ứng của các thành viên quen thuộc đến từ AR Saigon và hàng trăm runners tham gia giải chạy VnExpress Marathon.

Hồng Dung