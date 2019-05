Những diễn viên từng đóng Vũ trụ Điện ảnh DC và Marvel

Ngoài nam chính "Shazam!" Zachary Levi, sao gốc Á Randall Park, người đẹp Ayelet Zurer cũng tham gia series của hai hãng cạnh tranh.

Zachary Levi

Zachary Levi là người gần nhất tham gia cả Vũ trụ Điện ảnh Marvel - DC, dựa trên truyện tranh của hai hãng kình địch ở Mỹ. Với Marvel, anh chỉ đóng vai phụ - chiến binh Fandral (trái) - ở phần hai và ba Thor. Nhân vật bị nữ thần chết Hela giết trong Thor: Ragnarok.

Trailer Shazam Trailer "Shazam!".

Tài tử đổi đời khi được DC giao vai chính trong bom tấn Shazam! (phải). Anh hóa thân siêu anh hùng có năng lực từ pháp thuật, mang tâm hồn trẻ thơ. Với doanh thu khả quan của Shazam!, Levi nhiều khả năng là diễn viên trụ cột của DC trong thời gian tới.

Djimon Hounsou

Với vẻ ngoài rắn rỏi, Hounsou nổi tiếng gần hai thập niên qua với các vai mạnh mẽ. Trong Guardians of the Galaxy (2017), anh hóa chiến binh Korath - thân tín của thủ lĩnh cực đoan Ronan. Korath tái xuất với vẻ ngoài trẻ hơn trong Captain Marvel (2019), là đồng đội rồi chống lại nhân vật chính - Carol Danvers. Ở Shazam!, Hounsou là pháp sư truyền năng lực cho cậu bé Billy Batson thành siêu anh hùng. Trong Aquaman (cũng thuộc DC), tài tử đóng vua một vương quốc biển, xuất hiện thoáng chốc.

Randall Park

Trong Ant-Man and the Wasp (2018, ảnh), nhân vật của tài tử gốc Hàn là đặc vụ ngớ ngẩn, liên tiếp để Người Kiến qua mặt. Trong Aquaman, Park đóng Stephen Shin - khoa học gia muốn tìm hiểu về công nghệ của người Atlantis. Nhân vật này nhiều khả năng tiếp tục góp mặt trong phần sau.

Laurence Fishburne

Cũng trong Ant-Man and the Wasp, Laurence Fishburne hóa tiến sĩ Bill Foster (trái) - người sở hữu công nghệ phóng to cơ thể. Trước đó, diễn viên vào vai tổng biên tập Perry White (phải) trong hai phim của DC - Man of Steel và Batman v Superman. White là sếp của Clark Kent ở tòa soạn nhưng không biết anh chính là Superman.

Florence Kasumba

Florence Kasumba hóa thân chiến binh Ayo, thuộc hạ của Black Panther trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật gây ấn tượng trong Captain America: Civil War với chỉ một câu thoại: "Hãy tránh đường, nếu không ngươi sẽ bị đưa ra" - nhằm thị uy Black Widow

Black Widow bị thị uy trong Captain America Cilvil War

Florence tiếp tục đóng vai này trong Black Panther (ảnh) và Avengers: Infinity War. Trong Wonder Woman (2017), cô hóa một nữ chiến binh Amazon.

Kobna Holdbrook-Smith

Nam diễn viên người Anh gốc Ghana đóng vai nhà vật lý trị liệu trong Doctor Strange (2016). Ở Justice League (2017, ảnh), anh hóa điều tra viên Crispus Allen, quan tâm đến chuyện những quái vật ngoài không gian xuất hiện ở Trái đất.

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Tài tử Anh đóng quái nhân ở cả hai vũ trụ điện ảnh. Trong Thor: The Dark World (2013), anh hóa chiến binh Kurse - người từng thắng Thor trong trận đấu tay đôi. Nhân vật của Adewale trong Suicide Squad (2016) là Killer Croc - ác nhân có lớp da cứng, xù xì.

Callan Mulvey

Tài tử Australia góp mặt trong Captain America: The Winter Soldier (trái) với vai nhân viên tổ chức S.H.I.E.L.D, có cảnh chiến đấu với Captain America trong thang máy. Ở Batman v Superman (2016, phải), anh đóng sát thủ Knyazev, cuối cùng bị Batman giết.

Cảnh Captain America đánh nhau trong thang máy ở "The Winter Soldier" Cảnh Captain America đánh nhau trong thang máy.

Scoot McNairy

Phim ngắn All Hail the King (2014) của Marvel kể về thời gian ở tù của Trevor Slattery - kẻ đóng giả ác nhân Mandarin trong Iron Man 3. McNairy hóa một thành viên tổ chức khủng bố Ten Rings, đóng giả nhà làm phim tài liệu. Trong Batman v Superman (ảnh), diễn viên nhập vai người bị cụt chân do tai nạn ngẫu nhiên từ trận chiến trước đó của Superman. Nhân vật cho rằng Superman phải chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của anh.

Ayelet Zurer

Mỹ nhân Israel là người đầu tiên đầu quân cho cả hai vũ trụ điện ảnh. Trong Man of Steel (2013, phải), cô đóng mẹ của Superman, chết ở đầu phim sau khi con trai được gửi đến Trái đất. Cô còn gây chú ý với vai vợ của trùm Kingpin trong loạt phim Daredevil (trái), thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Với khán giả đại chúng, Ayelet còn được biết đến qua vai nữ chính trong Angels & Demons (2009), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Dan Brown.

Thanh Hải