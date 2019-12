Hôn lễ của ca sĩ Sara Lưu - nhạc sĩ Dương Khắc Linh diễn ra ngày 2/6 ở TP HCM. Đôi uyên ương trang trí không gian tiệc cưới bởi hàng nghìn bông hồng, loa kèn, tú cầu, hồng môn mang sắc trắng. Cô dâu Sara Lưu thể hiện ca khúc I have you để mừng đám cưới do chính chú rể Dương Khắc Linh sáng tác và đệm đàn.

Đám cưới của cặp sao có sự góp mặt của: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Khả Ngân, vợ chồng Ngân Khánh, vợ chồng Thu Minh...