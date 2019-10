Những cuộc ly dị ồn ào ở Hollywood

Charlie Sheen - đồng nghiệp của Ashton Kutcher trong "Two and a Half Man" - cũng trải qua cuộc ly dị ồn ào với người đẹp Denise Richards. Hai người kết hôn năm 2002 và ly dị sau bốn năm chung sống, có hai con gái chung. Denise là người đâm đơn, khi đang mang thai con gái thứ hai. Từ năm 2006, Charlie bị tòa án Mỹ cấm đến gần vợ con vì có các hành động hung hãn, đe dọa gia đình. Năm 2010, tài tử bỏ cuộc trong vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con, trao toàn quyền cho Denise. Hai người làm lành vài năm. Tuy nhiên, Charlie dần mất kiểm soát vì lối sống trụy lạc và nghiện chất kích thích. Từ năm 2013, anh nhiều lần gửi tin nhắn dọa giết Denise và các con. Năm 2015, Charlie thú nhận mắc HIV trên sóng truyền hình. Denise cho biết cô cùng các con may mắn không bị anh lây bệnh. Ảnh: Uncoupling.