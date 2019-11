Những con số ấn tượng vòng Online 'Kpop Dance For Youth'

Sau 4 tuần mở cổng bình chọn (từ 7/10 đến 3/11), vòng Online 'Kpop Dance For Youth' thu hút 50 đội thi cùng 150.000 lượt bình chọn.

Cuộc thi nhảy cover nhạc Hàn Quốc Kpop Dance For Youth dành cho học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội, do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần đào tạo Nghệ thuật Việt (Cara Art) và Thành đoàn Hà Nội, phối hợp tổ chức hiện là một trong những chương trình được các bạn học sinh, sinh viên yêu thích nhất bởi giải thưởng hấp dẫn, ban giám khảo gồm những người nổi tiếng như Minh Hằng, Trọng Hiếu, Linh 3T cùng cơ hội gắn kết, tạo nên sân chơi sôi nổi. Dưới đây là những con số ấn tượng của vòng một - Online:

150 triệu đồng: Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi "Kpop Dance For Youth" với giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, 2 giải triển vọng mỗi giải 5 triệu đồng dành cho đội xếp thứ tư và thứ năm trong đêm chung kết cùng rất nhiều giải phụ.

150.000: Tổng lượt vote trong 4 tuần mở cổng bình chọn vòng Online, dành cho 50 đội thi.

17.662: Đội thi nhận được số lượt bình chọn nhiều nhất vòng Online: L.A.Z.Y Crew (THPT Nguyễn Trãi).

L.A.Z.Y Crew - Bang Bang Bang (Bigbang) L.A.Z.Y Crew (THPT Nguyễn Trãi) chiến thắng tuần 4 với 17.662 lượt vote.

125: Số lượt comment của Triple T (THPT Hoàng Văn Thụ), đội nhận được nhiều lượt comment nhất vòng một.

50: Tổng số video tham gia dự thi Kpop Dance For Youth, trong đó có 25 đội đến từ các trường THPT và 25 đội đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên thành phố Hà Nội.

18: Số thành viên của độ DR Crew - Trường ĐH Y Hà Nội, đội có số lượng thí sinh đông nhất vòng Online.

TRIPLE T - Black on Black (NCT) 17 thành viên đến từ đội Trilple T (THPT Hoàng Văn Thụ).

11: Số đội nhảy cover hit Adios của nhóm nhạc Everglow, gồm: Spotlights (THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng), ISteps (Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội), CHHN (Đại học Thủ đô Hà Nội), Step crew (Đại học Mỏ Địa chất), The Wod (THPT Đông Kinh), Z.I.Z (THPT Trần Nhân Tông), UInU (Đại học Thương Mại), LDC (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội), NDC (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm), The Tribez of TLMC (THPT Thăng Long), DR Crew (Đại học Y Hà Nội).

8: Số đội tham gia dự thi đến từ các trường THPT của quận Hai Bà Trưng (gồm trường THPT Hoàng Diệu, THPT Thăng Long, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Trần Nhân Tông, THPT Hòa Bình - Latrobe, THPT Đông Kinh). Ban tổ chức quận đã tổ chức cuộc thi Kpop Dance để chọn ra những đội chất lượng, tranh tài tại "Kpop Dance For Youth".

Thành Anh