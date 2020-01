Những ca khúc tranh giải Grammy 2020

Sản phẩm của các nghệ sĩ trẻ - Billie Eilish, Lizzo, Lewis Capaldi - được đề cử "Ca khúc của năm" ở Grammy 2020, trao giải ngày 26/1 tại Mỹ.

‘bad guy’ - Billie Eilish

Năm qua, Billie Eilish là một trong những nghệ sĩ mới được chú ý nhiều nhất với chất giọng ma mị, là hiện tượng toàn cầu của làn sóng âm nhạc Electropop thịnh hành. bad guy là single nổi bật trong When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - album đầu tay của Billie. Trong MV, Billie nhảy múa trên nền nhạc có nhịp điệu dồn dập, bắt tai cùng nhiều hình ảnh kỳ quái khiến người xem tò mò.

Trên Youtube, MV hiện thu hút hơn 719 triệu lượt xem. Bài hát giành vị trí quán quân Billboard Hot 100, trở thành sản phẩm No.1 đầu tiên của Billie tại bảng xếp hạng này. Tại Grammy 2020, bên cạnh đề cử "Ca khúc của năm", bad guy còn được đề cử "Trình diễn nhạc Pop xuất sắc". Billboard và LA Times đều dự đoán bad guy thắng giải "Ca khúc của năm".

‘Someone You Loved’ - Lewis Capaldi

Nam ca sĩ người Scotland trở thành hiện tượng âm nhạc mới năm 2019 với bản hit Someone You Loved thuộc album đầu tay - Divinely Uninspired To A Hellish Extent. Ca khúc từng giành quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cuối tháng 10/2019, đánh dấu một khởi đầu thuận lợi của Lewis khi dấn thân vào thị trường âm nhạc Mỹ.

Lewis thể hiện chân thực những cảm xúc nuối tiếc, gục ngã sau một mối tình tan vỡ:

I'm going under and this time I fear there's no one to save me

This all or nothing really got a way of driving me crazy

I need somebody to heal

Somebody to know

Somebody to have

Somebody to hold

It's easy to say but it's never the same

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

(Tôi đang gục ngã dần và tôi sợ lần này sẽ chẳng còn ai cứu rỗi mình

Tất cả mọi chuyện hay chẳng có chuyện gì cũng khiến tôi phát điên

Tôi cần ai đó hàn gắn con tim này

Cần ai đó để thấu hiểu

Cho tôi cảm giác có ai đó trong đời

Có ai đó để ôm lấy

Nghe đơn giản nhưng sẽ chẳng bao giờ như vậy

Tôi nghĩ mình đã quen với việc em khiến những nỗi đau này chai sạn rồi)

‘Truth Hurts’ - Lizzo

Truth Hurts được phát hành lần đầu tiên vào tháng 9/2017, sau đó tái bản dưới dạng đĩa đơn radio năm 2019. Ca khúc trở thành hiện tượng và đưa tên tuổi Lizzo vang xa khi được chọn làm nhạc phim hài tình cảm Someone Great (Netflix). Lời hát và hình ảnh MV đều truyền năng lượng tích cực, khuyến khích mọi người tôn trọng cá tính riêng và yêu bản thân. Ca từ của Truth Hurts ẩn chứa thông điệp mỗi phụ nữ đều là một cá thể xinh đẹp, mạnh mẽ và xứng đáng với những điều tốt đẹp. Bài hát cũng nhận hai đề cử quan trọng khác của Grammy 2020 - "Thu âm của năm" và "Trình diễn Pop xuất sắc".

'Bring My Flowers Now' - Tanya Tucker

Sau 17 năm không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ - Tanya Tucker - phát hành album While I’m Living tháng 7/2019, nhận đề cử "Album nhạc đồng quê xuất sắc". Nổi bật trong album là single Bring My Flowers Now với ba đề cử "Bài hát của năm", "Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc" và "Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc".

Lời ca của Bring My Flowers Now nhắc nhở mọi người về sự cần thiết bày tỏ tình cảm với những người thân yêu. Ca sĩ 61 tuổi nói trên Forbes: "Tôi nghĩ về bố khi hát ca khúc đó. Nó không thực sự nói về hoa (tên bài hát), mà về việc thể hiện với ai đó rằng bạn yêu họ trước khi quá muộn. Tôi ước tôi đã nói với bố mình nhiều hơn thế".

‘Always Remember Us This Way’ - Lady Gaga

Always Remember Us This Way nằm trong album nhạc phim A Star is Born - tác phẩm điện ảnh đầu tay Lady Gaga đảm nhận vai nữ chính và Bradley Cooper là đạo diễn kiêm nam chính. Năm ngoái, ca khúc Shallow thuộc album cũng nhận đề cử tương tự.

Always Remember Us This Way góp phần dẫn dắt người nghe vào câu chuyện đầy thăng hoa trong tình yêu và âm nhạc của Ally và Jack:

But all I really know

You're where I wanna go

The part of me that's you will never die

So when I'm all choked up but I can't find the words

Every time we say goodbye, baby, it hurts

When the sun goes down and the band won't play

I'll always remember us this way...

(Nhưng em thực sự biết rằng

Anh chính là người em yêu

Hình bóng anh sẽ không bao giờ mờ phai trong em

Dù có bao điều muốn nói mà em chẳng thể giãi bày

Mỗi lần đôi ta chia ly, em lại thấy đau lòng

Rồi khi hoàng hôn buông xuống, không còn những khúc ca

Em sẽ vẫn luôn nhớ về đôi mình khi ấy...)

'Hard Place' - H.E.R

Hard Place là đĩa đơn nằm trong album I Used to Know Her của nữ ca sĩ R&B người Mỹ. Cô nhận năm đề cử Grammy, trong đó có hai hạng mục lớn - "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm". Bài hát bắt đầu một cách tinh tế với tiếng H.E.R ngân nga theo đàn guitar. Dần dần, tiếng trống được thêm vào chậm rãi, hòa quyện giọng hát mượt mà. H.E.R thể hiện những cảm xúc hỗn độn của cô gái khi đối mặt khó khăn trong tình yêu. Ra mắt tháng 4/2019, MV Hard Place hiện thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

‘Lover’ - Taylor Swift

Lover là đĩa đơn chủ đạo trong album phòng thu thứ bảy cùng tên của Taylor Swift, phát hành cuối tháng 8/2019. Lover mang phong cách Country Ballad, có tiết tấu chậm và lời ca trong sáng, thể hiện những cảm xúc riêng tư của Taylor. Người hâm mộ đoán nữ ca sĩ viết ca khúc tặng bạn trai - diễn viên người Anh Joe Alwyn - qua câu hát "Em đã yêu anh qua ba mùa hè. Nhưng em muốn nó kéo dài mãi mãi". Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2016.

Tại Grammy năm nay, Taylor nhận được hai đề cử khác - "Album nhạc Pop xuất sắc" với album Lover và "Trình diễn nhạc Pop xuất sắc" với You Need To Calm Down.

‘Norman F*cking Rockwell’ - Lana Del Rey

Norman F*cking Rockwell là ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ sáu của Lana Del Rey, phát hành tháng 8/2019. Ca khúc từng giành quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 giữa tháng 9. Album Norman F*cking Rockwell lọt vào danh sách đề cử "Album của năm" trong lễ trao giải Grammy 2020. Cây bút Laura Snapes của tờ The Guardian nhận định album hay nhất năm 2019.

Thu Thảo