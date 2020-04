Những ca khúc tôn vinh y bác sĩ

"Người mẹ áo trắng", "Bao la những trái tim hồng"... là những nhạc phẩm tiếp thêm sức mạnh cho y bác sĩ giữa thời dịch.

Trong lúc Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng nỗ lực của toàn xã hội, đội ngũ y bác sĩ đang căng mình chống dịch ở tuyến đầu. Nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho họ thông qua loạt ca khúc mới: Người mẹ áo trắng, Những bông hoa nở giữa mùa dịch, Bao la những trái tim hồng... Trước đó, hình ảnh y bác sĩ cũng được thể hiện trong âm nhạc của Hoàng Vân, Quỳnh Hợp... với sự hy sinh, tận tụy.

Người mẹ áo trắng

Người mẹ áo trắng ra mắt hôm 23/3, do Lê Xuân Bắc sáng tác, ca sĩ Huyền Trang thể hiện, lấy cảm hứng từ đội ngũ y tế chống Covid-19 hiện nay. MV do Anh Quân đạo diễn, kể về nữ bác sĩ yên tâm công tác trong lúc dịch bùng phát bởi ở nhà có chồng chăm sóc hai con. Huyền Trang cho biết: "MV được thực hiện thời điểm này như món quà tinh thần chúng tôi gửi tặng những chiến sĩ áo trắng. Chúc các bác sĩ bình an chống dịch thành công".

Bao la những trái tim hồng

MV "Bao la những trái tim hồng"

Ca khúc do Nguyễn Phi Hùng sáng tác khi chứng kiến, đọc thông tin về các y bác sĩ dốc tâm sức vì bệnh nhân. Phi Hùng hoàn thành nhạc phẩm trong hai ngày, được nhạc sĩ Phúc Trường hòa âm phối khí. Anh nói: "Chúng tôi muốn truyền thông điệp về lòng nhân ái, sự tận tâm đến quên mình của đội ngũ y bác sĩ. Tôi hy vọng sáng tác này tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ luôn vững vàng".

"Và điều đẹp nhất là có những tấm lòng

Thắp lên hy vọng xua tan những đêm mùa đông

Vì tình yêu nguyện dâng hiến cho cuộc đời

Để thế giới mênh mông

Không bao la bằng những trái tim hồng"

MV phát hành hôm 19/3 với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Vân Khánh, Quế Trân, Vy Oanh, nhóm Mắt Ngọc...

Những bông hoa nở giữa mùa dịch

Những bông hoa nở giữa mùa dịch là sáng tác của nhạc sĩ Tô Văn, thay lời cảm ơn những nhân viên y tế đang ngày đêm chống Covid-19. Ca sĩ Việt Tú - người thể hiện tác phẩm - nói: "Xin được hát về những 'chiến binh' đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Xin được chúc họ bình an nơi tuyến đầu gian khổ".

Trước đó cặp nhạc sĩ, ca sĩ phát hành ca khúc Ngủ một chút đi anh nhằm động viên tinh thần bộ đội, công an - những người tham gia chống dịch.

Bài ca người chiến sĩ áo trắng

Cách đây gần 60 năm, nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác Bài ca người chiến sĩ áo trắng trong một lần ông bắt gặp hoa đỗ quyên trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Qua hình ảnh bông hoa, ông nói đến sự kiên cường, mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh của các y bác sĩ. Bài hát lần đầu tiên thu thanh và phát trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam qua giọng hát của NSƯT Tuyết Thanh.

"Như hoa đỗ quyên trên đỉnh Hoàng Liên

Như vườn cây thuốc ven đường làng quê

Như người mẹ hiền giản dị yêu thương

Như người em gái kiên cường đảm đang

Từ tiền tuyến đến hậu phương

Khắp mọi nơi đều có chúng ta

Những người chiến sĩ áo trắng"

Nhạc sĩ - nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha cho biết tác phẩm có bóng dáng của Ngọc Anh - vợ nhạc sĩ Hoàng Vân - bởi bà cũng là một bác sĩ. Ông nói: "Bài hát là sự sẻ chia của người chồng với người vợ. Sinh thời, nhạc sĩ Hoàng Vân có bút danh Y NA tức 'yêu Ngọc Anh'".

Hạnh phúc nghề y

Hạnh phúc nghề y là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy, lấy cảm hứng từ các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Họ đã cứu chữa, chăm sóc bố chồng cô - nhạc sĩ Thế Song - trong thời gian ông lâm bệnh. MV ra mắt vào ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2016), qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương và tập thể y bác sĩ khoa Hồi sức tính cực.

Khúc ru trong đêm trực

Khúc ru trong đêm trực được Quỳnh Hợp phổ nhạc từ bài thơ Ru con trong đêm trực của Đại tá Vệ Hà - nữ Chính ủy Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5 (Đà Nẵng). Tác phẩm là cảm xúc của một bác sĩ lâu năm, đồng cảm những hy sinh, vất cả của các nữ quân y ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp mong muốn bài hát lan tỏa đến mọi người để cùng sẻ chia, thông cảm với công việc của những nhân viên y tế.

