Những ca khúc quốc tế thu hút khán giả tháng 9

Những sản phẩm âm nhạc với nội dung tươi sáng, tôn vinh giá trị tích cực thu hút người nghe trên các mạng xã hội tháng 9.

'Don’t Call Me Angel' - Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey

Don't Call Me Angel

Ngày 13/9, Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey kết hợp ra mắt MV Don’t Call Me Angel. Ca khúc do ba nữ ca sĩ phối hợp sáng tác và được chọn làm bài hát chủ đề phim Charlie’s Angels của đạo diễn Elizabeth Banks, dự kiến ra rạp tháng 11. Ariana Grande là người sản xuất âm nhạc của phim. Trong MV, ba nữ ca sĩ hóa thân những điệp viên quyến rũ của ông trùm giấu mặt Charlie. Ca từ tôn vinh nữ quyền, nói về những phụ nữ nổi loạn, không chịu để đàn ông coi như "những thiên thần" ngoan ngoãn, thánh thiện. Trong tuần ra mắt, Don’t Call Me Angel nhanh chóng ghi danh á quân trên bảng xếp hạng UK Single Charts và vị trí 13 trên Billboard Hot 100. Trên nền tảng Youtube, ca khúc hiện thu hút gần 80 triệu lượt xem.

'Memories' - Maroon 5

'Memories' - Maroon 5

Ban nhạc pop-rock Maroon 5 quay trở lại với bản nhạc ngọt ngào mang tên Memories vào ngày 20/9. Maroon 5 đã hợp tác với một thương hiệu thiết bị điện tử thiết lập tính năng Memories, cho phép người dùng sử dụng ca khúc này làm nhạc nền để tự tạo một bộ phim ghi lại các hình ảnh, video và những địa điểm họ đã ghé thăm. Thủ lĩnh kiêm giọng ca chính của Maroon 5 - Adam Levine - chia sẻ với Billboard: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nghĩ về những người bạn yêu thương và chia sẻ những ký ức đẹp đẽ. Chúng tôi đã viết bài hát này để mang mọi người lại gần với nhau. Và bên cạnh âm nhạc, chúng tôi cũng muốn chia sẻ những kỷ niệm đẹp nhất đã hình thành nên Maroon 5. Chúng tôi mong các bạn cũng sẽ làm như vậy". Memories là single mới nhất của Maroon 5 kể từ album Red Pill Blues năm 2017. Bản audio của ca khúc trên Youtube sau một tuần đang thu hút 4,5 triệu lượt nghe và giành thứ hạng thứ tư trên bảng xếp hạng Itunes Mỹ.

'Lonely' - Diplo và Jonas Brothers

'Lonely' - Diplo và Jonas Brothers

Ngày 27/9, DJ Diplo phát hành ca khúc Lonely kết hợp ban nhạc ba anh em Jonas Brothers. MV mở đầu với tin nhắn của Diplo xin lỗi Joe Jonas vì phát video trực tiếp đám cưới của Joe và Sophie Turner trong khi họ muốn riêng tư. Dù ngao du khắp thế giới, Diplo luôn cố gắng liên lạc, gửi quà để chuộc lỗi với Joe. Ba anh em nhà Jonas cùng hát tại một phòng thu nhỏ, trong khi Diplo xuất hiện với hình ảnh cưỡi ngựa phong trần. Ca khúc có giai điệu sôi động, truyền tải thông điệp tới những người trẻ tuổi: không cần cảm thấy cô đơn, hãy biết tận hưởng không gian của riêng mình. Ca khúc giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Itunes Mỹ trong ngày đầu ra mắt.

'Shameless' - Camila Cabello

'Shameless' - Camila Cabello

Sau bản hit Senorita khuấy động mùa hè năm nay, công chúa nhạc Latin Camila Cabello phát hành MV Shameless nằm trong album Romance vào ngày 5/9. Lời ca của Shameless chất chứa ưu phiền về một tình yêu không trọn vẹn, được thể hiện bằng chất giọng cao vút, khỏe khoắn đặc trưng của Camila. MV ca khúc mang màu sắc u ám, xoay quanh cảnh tượng Camila thú tội ở nhà thờ, cô đơn trong một quán bar và chạy trốn xuống một con phố tối tăm. Shameless giành vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau bốn ngày ra mắt và hiện thu hút hơn 51 triệu lượt xem trên Youtube.

'Take Me Back To London' - Ed Sheeran, Stormzy, Jaykae và Aitch

Ca khúc 'Take Me Back To London'

Ngày 23/8, Ed Sheeran ra mắt MV Take Me Back To London cùng các rapper Stormzy, Jaykae và Aitch. Ca khúc nằm trong album No.6 Collaborations Project của Ed Sheeran, được phát hành bản audio từ ngày 12/7. Các nghệ sĩ bày tỏ tình yêu với London - thủ đô nước Anh - qua bài hát. Ca khúc hiện giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng UK Single Charts năm tuần liên tiếp và thu hút gần 29 triệu lượt xem trên Youtube.

'Chicken Noodle Soup' - J-Hope & Becky G

Ca khúc 'Chicken Noodle Soup'

Thành viên J-Hope của nhóm nhạc BTS phát hành đĩa đơn với tựa đề Chicken Noodle Soup, kết hợp nữ ca sĩ Becky G. Bản gốc của ca khúc thuộc về Webstar, AG và Young B, phát hành năm 2006. Ngoài việc kết hợp vũ đạo Chicken Noodle Soup giống bản gốc, hai ngôi sao trẻ thêm lời hát của riêng mình. J-Hope rap bằng tiếng Hàn, Becky G hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Ca khúc mang giai điệu sôi động, được dàn dựng với vũ đạo bắt mắt. Vài giờ sau khi phát hành MV, J-Hope chia sẻ video vũ đạo cùng hashtag #CNSChallenge và kêu gọi mọi người làm theo. Nhiều người tham gia và lan tỏa tạo thành hiệu ứng Chicken Noodle Soup. Ba ngày kể từ khi ra mắt, ca khúc luôn giữ vị trí cao trên top thịnh hành Youtube, hiện thu hút hơn 42 triệu lượt xem.

