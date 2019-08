Những ca khúc Pop Latin của Camila Cabello

Nữ ca sĩ Camila Cabello luôn tự hào về dòng máu Latin, thể hiện trong các sản phẩm âm nhạc.

'Hey Ma' - Camila Cabello và Pitbull, J Balvin

Sau hơn bốn năm hoạt động cùng Fifth Harmony, Camila quyết định tách riêng để tập trung cho sự nghiệp solo năm 2016. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô sau khi rời nhóm mang tên Hey Ma, nằm trong album nhạc phim The Fate of the Furious. Ca khúc có sự góp giọng của hai nam ca sĩ Pitbull, J Balvin và được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha.

Hey Ma trở thành bản hit sôi động của mùa hè năm 2017 với giai điệu Latin bắt tai, MV được thực hiện trên chính quê hương Cuba của Camila, tràn ngập màu sắc vùng nhiệt đới. Cựu thành viên Fifth Harmony sải bước trong trang phục bó sát, phô diễn giọng hát cao và vũ đạo trên đường phố.

'Havana' - Camila Cabello và Young Thug

Camila Cabello biểu diễn trên sân khấu Grammy 2019 Camila Cabello biểu diễn "Hanava" trên sân khấu Grammy 2019.

Ca khúc Havana nằm trong album Camila, đánh dấu thành công bước đầu của nữ ca sĩ khi bắt đầu sự nghiệp solo. Tiêu đề ca khúc là tên thủ đô Havana (Cuba) - quê hương của Camila. Ca khúc mang giai điệu Latin, lời ca lãng mạn về một chuyến phiêu lưu tình ái, đồng thời ẩn chứa niềm tự hào về cội nguồn của nữ ca sĩ:

"Havana, ooh na-na (ay)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

Oh, but my heart is in Havana (ay)"

(Havana, ooh na-na

Nửa trái tim em vẫn vương vấn nơi Havana, ooh-na-na

Chàng đưa em về phía Đông Atlanta, na-na-na

Nhưng trái tim em chỉ thuộc về Havana)

Hai tháng sau khi bản audio được phát hành, Camila ra mắt MV vào tháng 10/2017. Camila hóa thân hai nhân vật: một cô gái xinh đẹp, quyến rũ phải lòng một gã trai sành sỏi, sau nhiều tổn thương trong tình yêu, cô quyết định từ bỏ mối quan hệ này và một cô gái trẻ thiếu thực tế, luôn mộng mơ, muốn trải qua một cuộc tình đầy phiêu lưu.

'Mi Persona Favorita' - Camila Cabello và Alejandro Sanz

Camila hợp tác cùng huyền thoại âm nhạc Tây Ban Nha - Alejandro San - thể hiện ca khúc Mi Persona Favorita. Tại đêm gala Latin Grammys Person of the Year năm 2017, nữ ca sĩ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thần tượng: "Alejandro, bố mẹ tôi đã nhảy, khóc và yêu những bài hát của anh từ khi tôi còn là một cô bé... Khi tôi lớn lên và nhận ra ý nghĩa của tình yêu, cảm giác đau khổ, cảm nhận mọi điều trong cuộc sống, thì âm nhạc của anh càng trở nên phong phú. Âm nhạc của anh đã truyền cảm hứng cho tôi để yêu một cách không sợ hãi, sống mãnh liệt và có lòng can đảm với tâm hồn thuần khiết của mình".

Trong MV, Camila và Alejandro ca hát bên nhau xen kẽ hình ảnh các cặp tình nhân trong một phòng thu. Họ đa dạng về màu da, giới tính, tuổi tác, thân hình. Tất cả bày tỏ tình cảm với người mình yêu bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt, việc truyền tải hình ảnh tích cực của các cặp đồng tính nam trong MV thể hiện mong muốn xóa nhòa định kiến về giới tính được cộng đồng âm nhạc Latin ủng hộ.

'She Loves Control'

'She Loves Control' - Camila Cabello

She Loves Control là ca khúc thứ ba trong album phòng thu solo đầu tay của Camila, phát hành tháng 1/2018. Ca khúc là một bản nhạc đậm chất Pop Latin pha lẫn EDM đương đại. Trong She Loves Control, Camila tôn vinh nữ quyền bằng cách thừa nhận là một cô gái hống hách, thích đặt mọi chuyện trong kiểm soát của mình. Nữ ca sĩ thể hiện giọng hát khêu gợi, có phần khiêu khích, khẳng định không chàng trai nào có quyền kiểm soát trong tình yêu.

"'Cause she loves control, she wants it her way

And there's no way she'll ever stay unless you give it up

She loves control, she wants it her way

And all it takes is just one taste, you wanna give it up"

(Nàng muốn kiểm soát, mọi thứ phải thuận theo ý nàng

Nếu muốn nàng ở lại thì hãy nghe theo lời nàng đi

Nàng rất độc đoán, nàng muốn chơi theo quy tắc của riêng mình

Và chỉ cần một lần kề bên, chàng sẽ phải bỏ cuộc thôi)

'Sangria Wine' - Camila Cabello và Pharrell

'Sangria Wine' - Camila Cabello và Pharrell

Camila và rapper Pharrell hợp tác phát hành single Sangria Wine tháng 5/2018. Ca khúc có giai điệu mở đầu giống như một bản nhạc salsa, được Camila thể hiện bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Tây Ban Nha. Sangria Wine có tiết tấu đơn giản, hai nghệ sĩ hát những lời tán tỉnh, trêu đùa qua lại trên nền nhạc Latin, khiến người nghe liên tưởng đến bãi biển mùa hè ngập tràn màu sắc. Đây là lần thứ hai Camila và Pharrel hợp tác, sau khi cùng sáng tác bản hit Havana.

'Senorita' - Camila Cabello và Shawn Mendes

MV Senorita của Shawn Mendes, Camila Cabello

Camila và Shawn thu hút nhiều sự chú ý với ca khúc Senorita ra mắt hồi tháng 6. Tiêu đề của ca khúc là một danh xưng trong tiếng Latin, chỉ cô gái trẻ, chưa chồng. Senorita phảng phất nét tình tứ từ lời ca cho đến hình ảnh trong MV. Camila vào vai một cô Tây Ban Nha nóng bỏng, phục vụ tại một nhà hàng, phải lòng Shawn - một chàng trai xuất hiện cùng đàn guitar và lái motor. Họ cùng tận hưởng tình yêu với những vũ điệu và các chuyến đi. Sự kết hợp ăn ý của hai ngôi sao trẻ giúp ca khúc lan tỏa rộng rãi. Senorita giành thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế, khẳng định sức hút của dòng nhạc Pop Latin.

