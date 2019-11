Những ca khúc làm nên tên tuổi Ed Sheeran

'Shape of you' của Ed Sheeran đạt 4,4 tỉ lượt xem trên Youtube, mang về cho ca sĩ Anh hàng loạt giải thưởng năm 2018.

Ed Sheeran (tên đầy đủ: Edward Christopher Sheeran) sinh ra và lớn lên tại Suffolk, Anh. Năm 16 tuổi, anh bỏ học, một mình đến London để gây dựng sự nghiệp. Anh chăm chỉ, kiên trì biểu diễn ở các quán bar và show diễn nhỏ trong suốt 5 năm. Năm 2010, dù không có mối quan hệ nào đặc biệt hay ngoại hình thu hút, Ed vẫn quyết định dấn thân vào nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team và trở thành ngôi sao mới thu hút nhiều sự chú ý nhất năm 2011. Sau tám năm, Ed Sheeran phát hành bốn album phòng thu, lập kỷ lục tour diễn có doanh thu cao nhất và đứng đầu danh sách những đại gia dưới 30 tuổi trong làng giải trí Anh.

‘The A Team’ (2011)

'The A Team' - Ed Sheeran

The A Team là đĩa đơn đầu tay của Ed Sheeran, được phát hành tháng 6/2011. Ed Sheeran sáng tác ca khúc Pop Ballad này sau lần biểu diễn ở một địa điểm dành cho người vô gia cư. Anh lắng nghe câu chuyện của họ và ấn tượng với một cô gái làng chơi được gọi là Angel. "Tôi ngồi xuống và nói chuyện với cô ấy. Lúc đó tôi 18 tuổi. Sống xa nhà được hai năm nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy những góc tối của London. Nó giống như một tiếng gọi thức tỉnh tôi. Và tôi viết ca khúc này cho Angel", anh nói với đài phát thanh San Francisco KLLC năm 2012.

Phần lời ca của The A Team nói về cuộc sống của một cô gái vì nghiện ma túy mà tự hủy hoại bản thân. Tuy nhiên, với lối hát tình cảm và ca từ đẹp đẽ, Ed Sheeran khiến ca khúc trở nên lạc quan, bớt đi phần u tối nặng nề:

"And she don't want to go outside, tonight

And in a pipe she flies to the motherland

Or sells love to another man

It's too cold outside

For angels to fly, for angels to fly"

(Nàng không muốn ra ngoài đêm nay

Hít một hơi và nàng phiêu lưu về miền đất mẹ

Hay đi bán tình yêu cho một gã khác

Ngoài trời quá lạnh giá

Để thiên thần tung cánh bay

Để thiên thần tung cánh bay)

‘Lego House’ (2012)

Ed Sheeran - 'Lego House'

Lego House là đĩa đơn thứ ba của Ed Sheeran trong album đầu tay "+" (Plus). Ed thể hiện khả năng kể chuyện qua ca khúc. Rupert Grint - diễn viên thành danh với vai Ron Weasley trong phim Harry Potter - hóa thân một người hâm mộ Ed Sheeran có vấn đề tâm lý. Anh để tóc và râu giống thần tượng, ảo tưởng mình có thể sáng tác ca khúc, ngồi trên xe lưu diễn và xuất hiện trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả. MV kết thúc với cảnh Rupert bị nhân viên an ninh lôi khỏi sân khấu và chạm mặt Ed Sheeran trong thang máy. MV giành được một đề cử "Video của nam nghệ sĩ xuất sắc" trong khuôn khổ giải MTV Video Music Awards năm 2013.

‘Thinking Out Loud’ (2014)

Ed Sheeran hát Thinking Out Loud

Thinking Out Loud là đĩa đơn nằm trong album thứ hai mang tên X. Ca khúc giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thắng giải Grammy "Ca khúc của năm" vào năm 2016.

Với ca từ và giai điệu lãng mạn, Thinking Out Loud bày tỏ sự khao khát tình yêu vĩnh hằng. Ed Sheeran dành năm tiếng một ngày tập nhảy để có thể khiêu vũ trong video. Trên Youtube, MV Thinking Out Loud hiện thu hút hơn 2,8 tỷ lượt xem.

‘Photograph’ (2014)

Ed Sheeran - Photograph

Ed Sheeran cùng sáng tác ca khúc Photograph với Johnny McDaid - thành viên ban nhạc rock Snow Patrol. MV tập hợp các video từ thuở ấu thơ, ghi lại hành trình trưởng thành của anh cùng âm nhạc. Lời ca truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu mặc khoảng cách không gian, thời gian.

"We keep this love in a photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts are never broken

And time’s forever frozen still"

(Ta lưu giữ tình yêu này trong bức ảnh

Ta tạo nên những kỷ niệm cho riêng đôi mình

Nơi đó đôi mắt ta không bao giờ khép lại

Trái tim không bao giờ tổn thương

Và thời gian thì ngừng trôi)

‘Perfect’ (2017)

Ed Sheeran - 'Perfect'

Đĩa đơn Perfect trong album Divide là ca khúc Ed Sheeran dành tặng bạn gái - Cherry Seaborn. Bài hát kể về hai nhân vật bên nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau trưởng thành, chia sẻ những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Ed Sheeran hát về cô gái của mình với sự yêu thương, trân trọng khiến Perfect trở thành một bản tình ca lãng mạn, được người yêu nhạc đón nhận rộng rãi. Ca khúc trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong hơn nửa năm và đang đạt hơn 2,1 tỷ lượt xem trên Youtube.

‘Shape Of You’ (2017)

Ed Sheeran - Shape of You

Shape Of You được sáng tác theo phong cách Pop Dance pha lẫn Tropical House - thể loại nhạc sôi động thường thấy tại các lễ hội mùa hè. Ca khúc thể hiện sự nổi loạn của ca sĩ với âm thanh điện tử cùng những câu hát khêu gợi về thân hình phụ nữ. Shape Of You giữ vị trí quán quân trên UK Single Charts trong 14 tuần và Billboard Hot 100 trong 12 tuần. Ca khúc mang lại cho Ed hàng loạt giải thưởng: "Bài hát của năm" tại Kids’ Choice Award 2018, "Trình diễn Pop xuất sắc" tại Grammy 2018... MV Shape of You trên Youtube hiện thu hút 4,4 tỉ lượt xem, trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Ed Sheeran.

‘Castle On The Hill’ (2017)

Ed Sheeran - Castle On The Hill

Là một trong hai đĩa đơn chủ đạo của album Divide cùng Shape of You, Castle On The Hill mang hơi hướng rock với nhịp điệu sôi động và tiếng guitar mạnh mẽ. Ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đan xen ký ức thời ấu thơ của nam ca sĩ. Anh hồi tưởng những kỷ niệm đẹp trong hành trình khám phá tuổi trẻ và thể hiện sự trân trọng với bạn bè thân thiết - những người tạo nên con người anh hiện tại. Ca khúc giành vị trí á quân trên UK Single Charts và vị trí thứ sáu trên Billboard Hot 100 ngay trong tuần đầu ra mắt.

‘Happier’ (2018)

Happier - Ed Sheeran

Happier bày tỏ nỗi lòng của Ed khi chứng kiến bạn gái cũ hạnh phúc bên người khác. Trong MV, Ed Sheeran có hình dạng một con rối, đau khổ khi vô tình thấy bạn gái cũ - được làm bằng bóng bay - ăn tối cùng một con rối khác. Những hình ảnh ngộ nghĩnh làm giảm bớt nỗi buồn trong ca khúc.

Theo Rolling Stone, nhạc phẩm được lấy cảm hứng từ một khoảnh khắc tuyệt vọng của Ed Sheeran. Anh bắt đầu viết những giai điệu đầu tiên cho Happier sau khi dự một đám cưới, tại đó anh gặp bạn gái cũ tay trong tay với người mới. Cây bút Taylor Weatherby của Billboard nhận định Happier là ca khúc đau buồn nhất, đồng thời là ca khúc xuất sắc của album Divide.

‘I Don’t Care’ - Ed Sheeran và Justin Bieber (2019)

Ed Sheeran và Justin Bieber- I don't Care

Sản phẩm đầu tiên trong album No.6 Collaborations Project của Ed Sheeran ra mắt ngày 10/5 là ca khúc I Don’t Care, kết hợp Justin Bieber. Ca khúc miêu tả tâm trạng lo lắng của người hướng nội khi tiếp xúc với quá nhiều người, đồng thời ca ngợi người bạn tri kỷ đem lại cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Bài hát nhanh chóng giành vị trí á quân UK Single Charts trong tuần ra mắt và leo lên vị trí đầu bảng Billboard Hot 100 cuối tháng 7. MV được dàn dựng đơn giản, hiện đạt hơn 293 triệu lượt xem trên Youtube. Trước đó, Ed Sheeran đồng sáng tác hit Love Yourself của Justin Bieber năm 2015.

